Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst in een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch'.

Een witte raaf, zo noemt Bas Hesselink de tuinboeken van Le Rouge. Er bestaan nog maar weinig exemplaren, maar deze zijn allemaal in heel goede staat. Ook wordt naar het Next Nature Museum een beeld van beeldhouwer Oswald Wenckebach gebracht. Hij was er zelf niet tevreden over en schonk het aan de grootmoeder van de huidige eigenaresse. En een Oriëntaalse aquarel die al 30 jaar op zolder staat. Het schilderij blijkt gemaakt door de Italiaanse kunstschilderes Maria Martinetti, een leerlinge van Gustavo Simini.

