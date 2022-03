Dit zie je zondag in '3 Op Reis'

© BNNVARA

Chris gaat op winters avontuur in Zweden. Cross country skin is hier niet alleen een hele grote sport, maar ook noodzaak wanneer je de besneeuwde wildernis in wil trekken.

En dat is precies wat Chris gaat doen. Nienke eindigt haar reis over de hippietrail in het oosten van Turkije. Verder naar het oosten kan helaas niet, want de grens met Iran zit nog steeds potdicht wegens de pandemie. Nienke gaat op bergexpeditie en beklimt berg Ararat, vanwaar ze toch nog een glimp op kan vangen van Iran.

'3 op Reis', zondag 27 maart om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.