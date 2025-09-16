Dit zie je woensdag in 'Slachtofferhulp'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 16 september 2025
Foto: © BNNVARA 2025

Gré, Sandra, Chantal en Inge zijn casemanager bij Slachtofferhulp Nederland. Soms komen de verhalen van slachtoffers wel heel dichtbij. Gré bezoekt een gedenkboom met de moeder die haar dochter verloor door een misdrijf.

Sandra staat slachtoffers bij tijdens emotionele spreekrechtzittingen. Chantal breekt, omdat ze niet meer weet hoe ze haar jonge cliënt kan helpen. Bij Inge kruipt een zaak diep onder haar huid en dus zoekt ze steun bij haar leidinggevende. De casemanagers reflecteren op hun eigen grenzen: wie heeft er al eens een burn-out gehad?


'Slachtofferhulp', woensdag 17 september om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Slachtofferhulp op tv
Woensdag 17 september 2025 om 22u20  »
NPO 2
Chantal breekt: ze weet niet meer hoe ze haar jonge cliënt kan helpen en bij Inge kruipt een zaak te veel onder haar huid. Bij de casemanagers groeit de vraag: hoe bewaak je je eigen grens?

Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
