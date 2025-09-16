Dit zie je woensdag in 'Slachtofferhulp'

Foto: © BNNVARA 2025

Gré, Sandra, Chantal en Inge zijn casemanager bij Slachtofferhulp Nederland. Soms komen de verhalen van slachtoffers wel heel dichtbij. Gré bezoekt een gedenkboom met de moeder die haar dochter verloor door een misdrijf.

Sandra staat slachtoffers bij tijdens emotionele spreekrechtzittingen. Chantal breekt, omdat ze niet meer weet hoe ze haar jonge cliënt kan helpen. Bij Inge kruipt een zaak diep onder haar huid en dus zoekt ze steun bij haar leidinggevende. De casemanagers reflecteren op hun eigen grenzen: wie heeft er al eens een burn-out gehad?

'Slachtofferhulp', woensdag 17 september om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.