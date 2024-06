Dit zie je woensdag in 'Het Geheim van de Meester'

Een team van topexperts gaat de ultieme uitdaging aan: het reconstrueren van de meest uiteenlopende Nederlandse meesterwerken.

Hierbij zetten de experts alles op alles om precies te doen wat de meester deed. Het team bestaat uit schilder en onderzoeker Lisa Wiersma, materiaaldeskundige Joris Dik, restaurator Michel van de Laar en materiaaldeskundige Thijs Hagendijk.

Een powervrouw pur sang: Thérèse Schwartze. Als hofschilder van de Oranjes maakte ze furore en fortuin met een portret van de 7-jarige prinses Wilhelmina in pastelkrijt. Terwijl wetenschapshistoricus Thijs in de archieven zoekt naar informatie over de vergulde lijst, zoekt materiaaldeskundige Joris Dik naar een ondertekening. Restaurator Michel zorgt met behulp van vulkanisch gesteente voor de perfecte drager voor Lisa die het tekenen met pastelkrijt vreest omdat ze er vrijwel geen ervaring mee heeft.

'Het Geheim van de Meester', woensdag 5 juni om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.