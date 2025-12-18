Nieuw seizoen van ‘Château Planckaert’ bevestigd
Laatste test voor 'Blind Getrouwd'-koppels: romantisch weekendje of definitieve barsten?
Charlotte Timmers en Jens Dendoncker spelen hoofdrol in komische middeleeuwse fictiereeks 'ZOT!'

Dit zie je vrijdag in 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'

donderdag 18 december 2025

Een bijzonder voorwerp, een aansprekend verhaal of een opvallende ontwerper of kunstenaar; het kunnen allemaal aanleidingen zijn voor een 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'.

Tijdens de opnamedag in het Biesbosch Museum duikt er een stilleven met een pompoen van de schilder Willem de Zwart op. De Zwart was een van de favoriete schilders van John Hoogsteder, oud-expert van Tussen Kunst en Kitsch. Zijn zoon Willem Jan Hoogsteder, tevens expert bij het programma, vertelt samen met expert Emilie den Tonkelaar hoe deze schilder zijn talent wist te ontwikkelen: door het kopiëren van Oude Meesters als Rembrandt. Nog steeds zijn er kunstenaars die werken met de technieken van de schilders uit de zeventiende eeuw, waaronder Philip Akkerman. In zijn atelier legt hij uit wat hun geheim was.


'Tussen Kunst en Kitsch Extra', vrijdag 19 december om 14.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Kijktip van de dag

Felix Heremans in 'De Slimste Mens ter Wereld'

In de grote finale schuift acteur Felix Heremans weer aan. Met liefst tien deelnames en vijf overwinningen ontpopte hij zich dit seizoen als de topfavoriet. Maar wordt hij ook de nieuwe 'Slimste mens ter wereld'? Bart Cannaerts en Soundos El Ahmadi vormen de jury en reiken na het finalespel de oorkonde uit aan de laureaat.

'De Slimste Mens ter Wereld', om 21.15 uur op Play4.

NU en STRAKS op tv

  • 08:20
    De Raad van Soekie
    07:00
    Karrewiet met VGT
  • 06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
    06:00
    De Warmste Week
  • 08:25
    De Chimera Wachters
    07:00
    Sam & Julia
  • 08:20
    VLOGLAB Mystery #Stories
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Filthy House SOS
  • 06:00
    Qmusic
    11:50
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 08:20
    Christmas CEO
    06:45
    A Joyous Christmas
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    09:00
    Geen uitzending
  • 08:15
    New Girl
    06:35
    New Amsterdam
  • 08:15
    Hawaii Five-0
    06:25
    Blue Bloods
  • 07:55
    Het feestmenu van ..
    11:35
    Christmas in My Heart
  • 08:10
    Cold Justice
    12:30
    CSI: Vegas
  • 04:03
    Herhalingslus
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:17
    De ambachter
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 08:00
    Chris Cooks Cymru
    06:45
    Het feestmenu van ..
  • 08:00
    Midsomer Murders
    07:00
    McDonald and Dodds
  • 07:50
    Below Deck Mediterranean
    12:55
    Storage Wars
  • 08:10
    Goedemorgen Nederland
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 08:00
    BinnensteBuiten
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 08:25
    Grizzy en de Lemmingen
    10:20
    Nelli en Nora