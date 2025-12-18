Dit zie je vrijdag in 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'

Een bijzonder voorwerp, een aansprekend verhaal of een opvallende ontwerper of kunstenaar; het kunnen allemaal aanleidingen zijn voor een 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'.

Tijdens de opnamedag in het Biesbosch Museum duikt er een stilleven met een pompoen van de schilder Willem de Zwart op. De Zwart was een van de favoriete schilders van John Hoogsteder, oud-expert van Tussen Kunst en Kitsch. Zijn zoon Willem Jan Hoogsteder, tevens expert bij het programma, vertelt samen met expert Emilie den Tonkelaar hoe deze schilder zijn talent wist te ontwikkelen: door het kopiëren van Oude Meesters als Rembrandt. Nog steeds zijn er kunstenaars die werken met de technieken van de schilders uit de zeventiende eeuw, waaronder Philip Akkerman. In zijn atelier legt hij uit wat hun geheim was.

'Tussen Kunst en Kitsch Extra', vrijdag 19 december om 14.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.