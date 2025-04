Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' doet de politie in Amsterdam een dringend beroep op kijkers om tips door te geven over drie mannen die gefilmd zijn in een parkeergarage.

De mannen wachtten in een garage aan de Osdorper Ban een 56-jarige man op die net geparkeerd had en stortten zich op hem toen hij naar de lift liep. De telefoon van het slachtoffer werd gestolen, maar de man werd ook geschopt, geslagen en vernederd. Zijn aanvallers trokken zijn broek en onderbroek naar beneden en filmden toen. Tips van het publiek leiden hopelijk naar de daders en duidelijkheid over het motief voor deze mishandeling.

Overvallers in Beverwijk stelen waardeloze dummy-telefoons

Verontrustende berichten: het aantal overvallen stijgt voor het eerst sinds jaren weer. De politie ziet een tendens dat met name jongere overvallers ‘eerst doen, en dan pas denken’. Dat geldt zeker voor twee jonge mannen die 27 december aan de Breestraat in Beverwijk een telefoonwinkel overvielen. Ze bedreigden twee klanten en een medewerker met een hamer en een vuurwapen, maar gristen dertien waardeloze telefoons mee. Ze maakten namelijk zogenaamde dummy’s buit.

Zedendelict, inbraak en aanhoudingen

Verder onder andere aandacht voor het verhaal van een slachtoffer van een zedendelict in Arnhem, beelden van een inbraak bij een juwelier in Sluis en meer informatie over drie doorbraken in onderzoeken uit de vorige uitzending.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 29 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.