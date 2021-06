Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

De politie Midden-Nederland geeft vanavond in 'Opsporing Verzocht' meer informatie over de mogelijke achtergrond van de fatale woningbrand die vrijdag 28 mei in Hilversum twee slachtoffers eiste.

Een echtpaar aan de Lutherhof kon die nacht niet op tijd ontkomen aan het vuur dat op de benedenverdieping van hun huis was ontstaan. De vrouw overleed een paar uur later, haar man de volgende dag. De politie onderzoekt of eerdere conflicten die het echtpaar in de buurt had, te maken hebben met deze fatale brandstichting.

Vrouw loopt schotverwonding op bij overval: 15.000 euro beloning voor gouden tip Avenhorn

In de vroege ochtend van 7 januari is een stel uit Avenhorn thuis met veel geweld overvallen door drie daders. Door één van de daders is geschoten. De kogel schampte de keel van de 55-jarige bewoonster. Ze heeft een permanente gehoorbeschadiging opgelopen. Er worden onder andere beelden van de vermoedelijke auto van de daders getoond.

Daders krijgen bijna ruzie bij overval telecomwinkel

Op zaterdag 10 april is een kleine telecomwinkel aan de Piusstraat in Tilburg overvallen. Op bewakingsbeelden is te zien en horen hoe de daders de eigenaar mishandelen en hem, en een bekende, gewapend bedreigen. Opvallend is de verhouding tussen de daders. De ene overvaller windt zich hoorbaar op over het trage tempo van zijn handlanger.

Achtervolging inbreker loopt slecht af

Een inwoner van Apeldoorn die als elektricien werkte, kan momenteel zijn baan niet uitoefenen. De man raakte ernstig gewond aan zijn pols toen hij een inbreker betrapte en te pakken probeerde te krijgen. Op beelden rond de Socratesstraat zijn de achtervolging én de dader te zien.

Verder kunnen kijkers en volgers onder andere meedenken over nóg twee inbraken en het achterlaten van een explosief in Roosendaal. Dat meedenken uiterst effectief is, bleek vorige week. In 2020 konden bij 48,7% van de misdrijven waaraan 'Opsporing Verzocht' aandacht besteedde, aanhoudingen worden gedaan.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 8 juni om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.