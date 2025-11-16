Dit zie je maandag in 'Radar'

Wat lijkt op een transparante boeking van een vakantiehuis, loopt voor veel klanten van Belvilla anders. Pas ná het afronden van de reservering komen er extra kosten bij. Deze kosten worden omschreven als 'borg', maar zijn in werkelijkheid vaste, verplichte kosten voor schoonmaak en bedlinnen.

Wat heb je aan speakers die het nog goed doen, maar die je niet meer kunt bedienen? Vanaf 2026 stopt Bose met de cloud ondersteuning van zijn SoundTouch-speakers, waardoor functies als Spotify en multiroom-verbinding verdwijnen. Gebruikers blijven achter met dure apparaten die technisch nog werken, maar praktisch onbruikbaar worden. Volgens de wet moet een product voldoen aan wat je als consument redelijkerwijs mag verwachten, maar wat is redelijk en hoe zit dat bij slimme apparaten?

'Radar', maandag 17 november om 20.25 uur bij AVROTROS op op NPO 2.