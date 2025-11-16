Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Dit zie je maandag in 'Radar'

zondag 16 november 2025
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2025

Wat lijkt op een transparante boeking van een vakantiehuis, loopt voor veel klanten van Belvilla anders. Pas ná het afronden van de reservering komen er extra kosten bij. Deze kosten worden omschreven als 'borg', maar zijn in werkelijkheid vaste, verplichte kosten voor schoonmaak en bedlinnen.

Wat heb je aan speakers die het nog goed doen, maar die je niet meer kunt bedienen? Vanaf 2026 stopt Bose met de cloud ondersteuning van zijn SoundTouch-speakers, waardoor functies als Spotify en multiroom-verbinding verdwijnen. Gebruikers blijven achter met dure apparaten die technisch nog werken, maar praktisch onbruikbaar worden. Volgens de wet moet een product voldoen aan wat je als consument redelijkerwijs mag verwachten, maar wat is redelijk en hoe zit dat bij slimme apparaten?


'Radar', maandag 17 november om 20.25 uur bij AVROTROS op op NPO 2.


Radar op tv
Dinsdag 18 november 2025 om 13u23  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Maandag 17 november 2025 om 20u25  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Maandag 24 november 2025 om 20u25  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Dinsdag 25 november 2025 om 13u20  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.

De Club Van Sinterklaas Film - Het Grote Sneeuwavontuur (DVD)
DVD
Smurfs (Blu-ray)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (DVD)
DVD
Persbericht AVROTROS
https://radar.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Verraders' - finale (VTM)

De finale nadert. Welke rol speelt de 'Munt van de waarheid' in de laatste rechte lijn? Slagen de bondgenoten erin te winnen of halen de verraders dit jaar het voordeel in het spel tussen goed en kwaad?

'De Verraders', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:55
    This is not a murder mystery
    06:55
    Karrewiet met VGT
  • 20:55
    Under the Bridge
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 21:15
    Geen uitzending
    07:00
    Kaatje zingt
  • 21:30
    De verraders: De ronde tafel
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 20:00
    Darts
    03:15
    Geen uitzending
  • 20:35
    2 Guns
    11:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Untouchables
    07:00
    Willy
  • 20:35
    A Christmas Masquerade
    05:45
    Instant Message
  • 21:25
    Diamant
    06:00
    Joe
  • 21:00
    Het Parket
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 21:15
    FBI
    06:50
    Friends
  • 20:35
    Flags of Our Fathers
    05:00
    Geen uitzending
  • 21:30
    Send Nudes: Body SOS
    12:55
    Project Bakeover
  • 20:30
    Mormon Mom Gone Wrong: The Ruby Franke Story
    12:50
    Cold Justice
  • 21:33
    Trends Talk
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:36
    Roger
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 21:15
    Vietnjam, met Quyên
    06:45
    Sarah's Sweet Table
  • 21:00
    Agatha Christie's Marple
  • 20:55
    Grey's Anatomy
  • 21:25
    Tussen Kunst en Kitsch
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 21:30
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 20:55
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen
    10:51
    Rita & Krokodil