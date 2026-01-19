Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
'Opsporing Verzocht' is weer terug om samen met kijkers misdrijven op te lossen. In de eerste aflevering van 2026 onder andere meer over de heftige nieuwjaarsrellen in de wijk Tuinzigt in Breda.
Daarnaast vanavond een reconstructie van een woningoverval aan het Lambertus Zijlplein in Amsterdam op 15 mei. Daarbij wist een nepbezorger binnen te komen in een appartement, waar op dat moment alleen een jongen van 13 was. Toen de twee daders wél een Rolexdoos vonden, maar die leeg bleek te zijn, werd gedreigd de jongen neer te schieten. Eén van de verdachten bleek een jongen van 17 te zijn. Hij werd diezelfde avond nog door een politiehond gevonden, terwijl hij zich in de struiken probeerde te verstoppen. De andere verdachte wist te ontkomen. Vanavond beelden van hem. De politie hoopt op tips over de andere overvaller.
In Alkmaar is in de nacht van 18 op 19 november bij een woning aan de Bannewaard een explosief achtergelaten. Op beelden van de camera aan de voordeur is te zien dat de dader direct na het aansteken, het woonhuis ook nog negen keer beschiet. Er is een beloning van 10.000 euro voor een gouden tip. Daarnaast aandacht voor de overval in Almere-Buiten waarbij een 96-jarige in zijn huis aan de Lotusbloemweg zwaar werd mishandeld. Ook aandacht voor beelden van een pinfraudeur en een oproep aan cafégangers bij de City Bar in Budel. Zij moeten meer weten van een mishandeling waarbij een 44-jarige man zijn nek brak.
Rechtvaardigheid staat centraal op de nieuwe maandagavond
Vanaf nu is de maandagavond dé plek waar onrecht geen schijn van kans maakt. 'Radar' blijft op het vertrouwde tijdstip van 20.25 uur op NPO 2 met scherpe confrontaties en onafhankelijk onderzoek opkomen voor consumentenrechten. Nieuw op de maandagavond is 'Opsporing Verzocht', live uit vanuit de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. In samenwerking met politie en het Openbaar Ministerie wordt om 21.15 uur de hulp van het publiek ingeschakeld bij onopgeloste, criminele zaken.
'Opsporing Verzocht', maandag 19 januari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
De stagiairs ronden hun eerste, intense week af: Bart staat oog in oog met een oude bekende als patiënte, Aaron verzorgt een zware hoofdwonde en krijgt een levensles, Siska raakt emotioneel bij een ziek kind en William ploetert in de keuken.
'Een Echte Job', om 20.40 uur op VTM.