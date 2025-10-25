Dit zie je in november bij RTL

In november te zien bij RTL: 'Bureau Utrecht', 'Gelukkig Hebben We De Foto's Nog!', 'Kasteel Gekocht: Wat Nu?, 'The Masked Singer', 'Scam Alert: Trap Er Niet In!. Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in november.

Highlights RTL 4

'Bureau Utrecht'

Vanaf dinsdag 4 november om 20.30 uur

In 'Bureau Utrecht' loopt Ewout Genemans een half jaar lang mee met de agenten van de politie in de Domstad. Hij sluit zich aan bij zes duo’s die dag en nacht paraat staan om in te grijpen bij noodsituaties. Zo maakt Ewout van alles met ze mee. Van plofkrakers met zware explosieven, tot een reddingsactie van toeristen die met hun kano in de problemen zijn geraakt. Hij ziet hoe burgers zich tegen agenten keren en wordt geconfronteerd met wapens op straat. Ewout leeft in allerlei heftige situaties mee met de agenten en leert zo de mens achter het uniform kennen.

'Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog!'

Vanaf maandag 10 november om 20.30 uur

Humberto Tan reist in ‘Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog!’ naar bijzondere plekken op aarde. In iedere aflevering wordt hij vergezeld door twee gasten. Het zijn intense reizen waarin Humberto en zijn reisgenoten niet alleen elkaar beter leren kennen, maar ook het land, de cultuur en het verhaal achter al die pracht om hen heen. Samen ontdekken ze adembenemende, iconische bestemmingen. Maar er schuilt ook een keerzijde achter de schoonheid. Deze plekken staan nu al onder druk door ontbossing, klimaatverandering of andere bedreigingen. Het reisgezelschap legt hun reis vast met foto’s die zowel het moois als de kwetsbaarheid laten zien. Zo vormen hun beelden een blijvende herinnering én een oproep om deze magische locaties niet te laten verdwijnen.

'Kasteel Gekocht: Wat Nu?'

Vanaf woensdag 17 september om 20.30 uur

In ‘Kasteel Gekocht: Wat Nu?’ volgen we zes Nederlandse stellen die hun droom najagen en een kasteel in Frankrijk kopen. Ze verbouwen hun vervallen paleisjes en starten nieuwe bedrijven. De kinderen gaan naar de lokale school en het hele gezin probeert de taal onder de knie te krijgen. Ze bouwen een compleet nieuw bestaan op. Maar hoe bevalt het leven in een château echt? Lukt het ze om hun droom waar te maken of blijkt het avontuur groter dan gedacht?

Terug bij RTL 4

'Postcode Loterij Eén Tegen 100'

Vanaf zaterdag 1 november om 21.30 uur

‘Postcode Loterij Eén Tegen 100’ viert haar 25-jarig bestaan. Naar aanleiding van dit bijzondere jubileum komt er voor de tweede keer dit jaar een speciale editie waarin uitsluitend 25-jarigen de strijd met elkaar aangaan in de populaire kennisquiz. Dit alles natuurlijk gepresenteerd door Caroline Tensen. Daarnaast wordt er in elke aflevering aandacht besteed aan een goed doel van de Postcode Loterij en verrassen ambassadeurs gelukkige winnaars met een cheque.

'The Masked Singer'

Vanaf vrijdag 14 november om 20.00 uur

In 'The Masked Singer' gaan bekende Nederlanders onder leiding van presentator Ruben Nicolai, zingend de strijd met elkaar aan in de meest bijzondere kostuums. De twee juryteams, bestaande uit Gerard Joling & Carlo Boszhard en Monica Geuze & Buddy Vedder, proberen de identiteit van de spraakmakende karakters te achterhalen. Het publiek stemt iedere week op haar favoriet en bepaalt daarmee wie ze graag terug wil zien. Degenen met de minste stemmen zal zijn of haar identiteit moeten onthullen en de show moeten verlaten.

Highlights RTL 5

'Scam Alert: Trap Er Niet In!'

Vanaf woensdag 26 november om 20.30 uur

Ellie Lust en cyberjournalist Daniël Verlaan duiken in het nieuwe programma ‘Scam Alert: Trap Er Niet In!’ in de duistere wereld van online oplichting. Hoe worden mensen online gehackt, opgelicht en zelfs exposed, doordat de meest persoonlijke informatie en foto’s onvrijwillig openbaar worden gemaakt? Denk aan een slachtoffer die tienduizenden euro’s verloor door beleggingen naar aanleiding van een fake-advertentie van een bekende Nederlander of een vrouw die dacht online een ticket te hebben gekocht voor een groots concert. Het ticket kreeg ze nooit en haar geld was ze kwijt.

Ellie belicht de urgente zaken en de bijbehorende verhalen van slachtoffers, terwijl Daniël en zijn team van ethische hackers de scams grondig onderzoeken en ontleden. Samen onthullen en demonstreren ze de methoden achter deze digitale misdrijven en bieden ze kijkers de essentiële tools om zelf een digitale misstap te voorkomen.

Terug bij RTL 5

'Zeeman Confronteert'

Vanaf maandag 3 november om 20.30 uur

In het nieuwe seizoen van ‘Zeeman Confronteert’ staat Thijs Zeeman klaar voor mensen van wie het leven wordt ontwricht door een stalker, oplichter of malafide beunhaas. Na grondig onderzoek gaat hij de confrontatie aan, vastberaden om de dader voorgoed te stoppen.

'Erasmus MC 24/7'

Vanaf dinsdag 4 november om 20.30 uur

Na het succes van het eerste seizoen is ‘Erasmus MC 24/7’ terug met een tweede serie over de Rotterdamse helden die werken in het grootste academische ziekenhuis van Nederland. Van schoonmakers tot chirurgen, vrijwilligers, verpleegkundigen en bewakers: iedereen deelt hun unieke verhalen en uitdagingen. Dagelijks geven zij, met de nodige humor en passie, alles voor hun patiënten. Niet lullen maar poetsen is hier regel nummer 1. De serie laat zien wat er allemaal nodig is om dit enorme ziekenhuis 24/7 operationeel te houden.

Films RTL 7

RTL 7 barst in november van actie, spanning en spektakel!

Van zaterdag 1 november tot en met vrijdag 7 november staat acteur Liam Neeson in de schijnwerpers met een week van hoogtepunten, waaronder toptitels als de ‘Taken’-trilogie (zaterdag 1 november t/m en met maandag 3 november). Op donderdag 13 november starten de Jason Statham Dagen. Deze populaire actieheld schittert in maar liefst elf films, waaronder de tv-premières van ‘Operation Fortune’ (donderdag 13 november), ‘The Expendables 4’ (maandag 17 november) en ‘Cash Truck’ (woensdag 19 november). In het weekend van vrijdag 28 november tot en met zondag 30 november is Samuel L. Jackson te zien in 6 van zijn filmhoogtepunten, waaronder de klassieker ‘The Negotiatior’ (vrijdag 28 november) en de hilarische actiekomedie ‘The Hitman’s Bodyguard’ (zaterdag 29 november).

Films RTL 8

RTL 8 staat in november en december opnieuw in het teken van één groot filmthema: kerst! Vanaf maandag 3 november tot en met woensdag 31 december kunnen liefhebbers van romantische kerstverhalen hun hart ophalen bij RTL 8 – The Christmas Channel. Dit jaar zendt RTL 8 meer dan 200 kerstfilms uit, waaronder maar liefst 80 tv-premières! In de avond van woensdag 24 december tot en met vrijdagnacht 26 december is er weer een heuse kerstfilmmarathon, waarbij je meer dan 50 uur aan kerstfilms achter elkaar kunt zien. Zwijmel lekker weg bij RTL 8 – The Christmas Channel.