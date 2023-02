Dit zie je in maart op FOX

Elliot Stabler keert terug bij de politie van New York om de machtigste criminele organisaties aan te pakken en weer een leven op te bouwen na een tragisch persoonlijk verlies.

'Law & Order: Organized Crime', vanaf 8 maart elke woensdag een dubbele aflevering om 21.30 uur op FOX.

CHICAGO MED S8

Het meest bekwame medische team van de stad redt levens, terwijl ze daarnaast hun privé-levens ook op de rit proberen te houden. 'Chicago Med' is een spannende, emotionele serie over het leven van moedige artsen, verpleegkundigen en ander personeelsleden die hun dagelijkse werk doen in de chaos van een modern traumacentrum.

Vanaf 7 maart, elke dinsdag om 20.05 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

CHICAGO P.D. S10

Volg District 21 van de Chicago Police Department, dat bestaat uit twee duidelijk verschillende groepen: de geüniformeerde politie en de Intelligence Unit. Burgess vecht voor haar leven terwijl Sam Miller wanhopig op zoek is naar de moordenaar van haar zoon. Voight en Upton verwerken de nasleep van hun dodelijke beslissing.

Vanaf 7 maart, elke dinsdag om 21.00 uur op FOX.

ESPN OP FOX

TOTO KNVB BEKER - KWART FINALES

Op dinsdag 28 februari, woensdag 1 en donderdag 2 maart zenden we de kwartfinales van de TOTO KNVB bekerwedstrijden live uit. De wedstrijden starten om 21.00 uur.

ESPN op FOX vanaf 20.00 uur.

ONGOING

9-1-1 S6

Het team van de 118 is terug met een nieuw seizoen vol actie en drama. Wanneer de motor van een luchtschip in brand vliegt, moet de 118 slachtoffers redden in en rond een stadion. Bobby en Athena bespreken de plannen voor hun huwelijksreis. Maddie en Chimney gaan in relatietherapie.

Elke woensdag om 20.35 uur op FOX.

ONGOING

THE EQUALIZER S1

In de remake van de 2014s film 'The Equalizer', stapt de actrice Queen Latifah in de rol van Robin McCall die toen destijds werd gespeeld door Denzel Washington. Kijk het eerste seizoen op FOX waar deze mysterieuze vrouw met een verhulde achtergrond, gebruikt maakt van haar capaciteiten om mensen te helpen die nergens anders terecht kunnen. McCall komt bij de meesten over als een doorsnee alleenstaande moeder die stilletjes haar tienerdochter opvoedt. Maar voor een paar vertrouwelingen is zij 'The Equalizer' - een anonieme beschermengel en verdediger van de onderdrukten, die ook hardnekkig op zoek is naar persoonlijke verlossing.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op FOX.

ONGOING

NANCY DREW S3

Nancy Drew keert terug met een nieuw seizoen waarin Nancy's mysterieuze familielid Temperance Hudson terugkeert naar Horseshoe Bay. Nancy's hoop om haar stad te verlaten om te gaan studeren zal door deze nieuwkomer worden ontspoord, en haar lot zal verweven raken met dat van haar grootste vijand tot nu toe.

De laatste aflevering is te zien op maandag 6 maart, om 22.00 uur op FOX.