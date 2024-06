Dit zie je in juni op Cartoonito

Bugs en Lola zijn managers van de Looney Builders bouwploeg, bestaande uit Daffy, Porky, Tweety en andere bekende Looney gezichten.

Samen helpen ze hun medeburgers van Looneyburg bij maffe bouwprojecten. Of het nu gaat om het bouwen van een spannende nieuwe racebaan of het maken van een buitenaardse ijscoupe, geen klus is te groot of te wild voor de Looney Builders wanneer ze als team werken en hun super-looney gereedschap en opgevoerde voertuigen gebruiken.

Mis de start van het nieuwe seizoen niet op maandag 10 juni, dagelijks om 16.00 uur uitgezonden op Cartoonito.

ZONDAG PRETDAG!

VANAF 17 JUNI

Elke dag om 15.00 uur

KNUFFELEN MET TEDDY!

VANAF 10 JUNI

Elke dag om 6.00 uur

Sluit je aan bij de 'Zondag Pretdag!'-bende terwijl ze de leuke chaos beleven van familie-uitjes. Ontdek hoe de meest onvergetelijke herinneringen ontstaan ​​wanneer het een beetje misgaat, en ons momenten brengt van lachen, complete gekte en de vreugde van gedeelde familiemomenten.

De wereld van 'Zondag Pretdag!' neemt ons mee terug naar de dagen die we samen met familie doorbrachten, wanneer de school- en werkweken voorbij waren en er niets anders gepland stond dan tijd doorbrengen met dierbaren. Deze feelgood comedy-animatieserie zit boordevol hartverwarmend plezier en is diepgeworteld in thema's van familiebanden.

Bekijk de nieuwe serie 'Zondag Pretdag!' vanaf 17 juni elke dag om 15.00 uur op Cartoonito!

Zin in knuffelen? Het is tijd voor knuffels op Cartoonito tijdens 'Knuffelen met Teddy'! Dus pak je favoriete teddybeer en volg Mr. Bean tijdens de gezellige ochtenden vol knuffels met zijn beste vrienden.

Bekijk de afleveringen van 'Knuffelen met Teddy'! Vanaf nu elke dag om 6.00 uur op Cartoonito!