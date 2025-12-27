Dit zie je in januari bij RTL

Geniet in januari van 'Te Land, Ter Zee En In De Lucht Winterspecial', 'The Voice Of Holland', 'Ranking The Stars', 'Het Kinderziekenhuis', 'De Bevers' en meer bij de RTL-zenders.

Highlights RTL 4

'Te Land, Ter Zee En In De Lucht Winterspecial'

Op donderdag 1 januari om 20.30 uur bij RTL 4

In deze winterspecial van ‘Te Land, Ter Zee En In De Lucht’ gaan de VIPS met hun zelf geknutselde karren de schans af in winterse sferen! Het belooft een waar spektakel te worden in het prachtige Winter Wonderland van de Efteling, vol sneeuw, warme vuurtjes en heel veel publiek. De VIPS zullen onder toeziend oog van Ruben Nicolai en Gerard Joling afdalen van een steile helling en moeten flink slalommen om zo snel mogelijk de bel te luiden. Halen ze de bel of komen ze ten val ergens in het dal?

'Casa Di Beau Winterspecial'

Op zondag 11 januari om 21.30 uur bij RTL 4

Beau van Erven Dorens keert terug met een gloednieuwe winterspecial van ’Casa Di Beau’. Vanuit een prachtig winters berglandschap voert hij openhartige gesprekken en beleeft hij verrassende momenten met bijzondere gasten.

'The Voice Of Holland'

Vanaf vrijdag 16 januari om 20.00 uur bij RTL 4

In 'The Voice of Holland' draait alles om de stem. Vanuit hun iconische draaiende rode stoelen kiezen coaches Willie Wartaal, Ilse DeLange, Dinand Woesthoff en Suzan & Freek puur op gehoor hun favoriete talenten. Wie overtuigt met alleen zijn of haar stem? En wie weet zich staande te houden in de muzikale strijd om door te breken? De presentatie is in handen van Chantal Janzen en Edson da Graça.

Terug bij RTL 4

'Winter Vol Liefde'

Vanaf maandag 5 januari om 20.30 uur bij RTL 4

Stel, je bent een single skileraar, een alleenstaande chef-kok of een ongebonden lodge-eigenaar. Je leeft het goede leven in een winters paradijs, omringd door sneeuw, bergen en avontuur. Niets te klagen, zou je denken. En toch ontbreekt er iets… de liefde. In ‘Winter Vol Liefde’ gaan acht Nederlandse vrijgezellen op zoek naar warmte tussen de kou in de hoop die ene speciale persoon te vinden, die hun hart laat smelten.

'Ranking The Stars'

Vanaf zaterdag 10 januari om 21.30 uur bij RTL 4

'Ranking The Stars’ is terug in januari! Deze komische spelshow, waarin bekende Nederlanders aan de hand van prikkelende stellingen elkaar bespreken, maakt zich op voor een gloednieuw twintigste seizoen. Het concept is duidelijk en tijdloos: iedere aflevering ranken tien bekende Nederlanders zichzelf én hun medekandidaten. Maar op welke plek rankt Nederland hen? Alle ingrediënten voor een pittige en scherpe discussie onder leiding van Paul de Leeuw.

'Het Kinderziekenhuis'

Vanaf maandag 12 januari om 20.30 uur bij RTL 4

In de realityserie ‘Het Kinderziekenhuis’ volgen we ouders met hun zieke kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. We zien hoe artsen en verpleegkundigen ieder uur, iedere dag, zeven dagen per week levensreddende zorg bieden aan deze jonge patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Patiënten die een trauma hebben opgelopen, een chronische ziekte hebben, of levensbedreigend ziek zijn. De patiënten en hun ouders worden gevolgd tijdens moeilijk én aangrijpende momenten, maar ook als ze gelukkiger het ziekenhuis verlaten omdat het beter gaat.

Highlights RTL 5

'Meldkamer Utrecht Centraal'

Vanaf maandag 5 januari om 20.30 uur bij RTL 5

De achtdelige serie ‘Meldkamer Utrecht Centraal’ neemt kijkers mee naar het zenuwcentrum van NS Veiligheid & Service. Hier, in de centrale meldkamer in Utrecht, komen alle meldingen uit treinen en van stations samen: van zwartrijders en dronken passagiers tot onwelwordingen en de begeleiding van tienduizenden bezoekers bij een uitverkocht concert in de Johan Cruijff Arena. Elk telefoontje, elk camerabeeld en elke beslissing telt. De serie volgt zeven duo’s van Veiligheid & Service tijdens hun dagelijkse werk. Zij zijn zichtbaar aanwezig op stations, aanspreekbaar voor reizigers en altijd paraat om in te grijpen bij incidenten of reizigers te helpen. Van de hectiek tijdens de ochtendspits tot de stille spanning van nachtelijke patrouilles: geen dienst is hetzelfde.

'De Bevers'

Vanaf donderdag 8 januari om 20.30 uur bij RTL 5

In het nieuwe seizoen van 'De Bevers' gooien John en Kees het weer over een hogere boeg. Hun jaarlijkse fanreis verplaatst zich dit keer naar het Griekse Kos, waar ze samen met honderden fans het eiland op stelten gaan zetten.

Terug in Nederland draait de Bevermachine op volle toeren. Na een uitverkocht Ahoy richten de mannen hun pijlen nu op álle theaters van het land met een gloednieuwe show. Een drukke periode vol regelen, samenwerken en promoten… met hier en daar het nodige kunst- en vliegwerk. Letterlijk..

Films RTL 7

RTL 7 start het jaar met een mix van komedie en actie. In het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 januari worden de twee Crocodile Dundee-films uitgezonden. Van zaterdag 10 tot en met zondag 18 januari volgt een reeks actiefilms met Bruce Willis, waaronder Marauders en Tears Of The Sun. Later in de maand staan onder meer 'Unstoppable' met Denzel Washington (vrijdag 9 januari), 'Men Of Honor' met Robert De Niro (dinsdag 19 januari) en 'Blade Runner 2049' (woensdag 28 januari) op het programma.

Films RTL 8

RTL 8 luidt het jaar in met de Countdown To Valentine. Zes weken lang is er elke woensdagavond een romantische komedie te zien. De programmering vormt de opmaat naar Valentijnsdag, met wekelijks een nieuwe film binnen het genre.