Dit zie je in augustus op TV5MONDE

In de warmste maand van het jaar is het retrospectief van Chabrol nog steeds te zien met de films 'Folies bourgeoises' en 'Les innocents aux mains sales' met Romy Schneider.

Daarnaast twee films van regisseur Jean-Pierre Mocky, waarvan één met de Nederlandse actrice Sylvia Kristel. De maand wordt afgesloten met powervrouw Catherine Deneuve.

Film: 'Un linceul n'a pas de poches' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 21 augustus om 21.00 uur

Herh: 27 augustus om 14.00 uur

In een plattelandsstadje besluit Michel Dolannes zijn eigen krant op te richten, omdat hij het zat is dat zijn artikelen gecensureerd worden. Het weekblad 'Cosmopolite' richt zich dan ook op het onthullen van schandalen die door de 'grote' pers zorgvuldig in de doofpot worden gestopt. Maar de bestaande macht laat niet ongestraft met zich sollen ...

Regie: Jean-Pierre Mocky (Frankrijk, 1974)

Rolverdeling: Jean-Pierre Mocky, Sylvia Kristel

Film: 'Y a-t-il un français dans la salle?' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 28 augustus om 21.00 uur

Herh: 3 september om 14.00 uur

Als voormalig minister en partijleider Horace Tumelat hoort dat zijn oom Eusèbe is overleden, haast hij zich naar het huis van de overledene. Daar constateert hij de verdwijning van een compromitterende brief die hem zijn carrière zou kunnen kosten ...

Regie: Jean-Pierre Mocky (Frankrijk, 1982)

Rolverdeling: Jacques Dutronc

Catherine Deneuve

Film: 'Habib, la grande aventure' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 31 augustus om 21.00 uur

Herh: 2 september om 14.00 uur

Habib droomt van theater en film, maar leeft van de ene onbeduidende rol na de andere. Zijn Marokkaanse immigrantenfamilie vindt het moeilijk om zijn passie te begrijpen, want hij verdient er niets mee. Tot hij op een dag een rol krijgt naast Catherine Deneuve...

Regie, scenario: Benoît Mariage (België/Frankrijk/Zwitserland, 2022)

Rolverdeling: Bastien Ughetto, Catherine Deneuve (zichzelf)