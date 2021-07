Dit zie je in augustus op FOX

In de actieserie 'Condor' ontdekt de jonge CIA-analist Joe (Max Irons) een complot dat miljoenen levens in gevaar brengt. Wanneer iedereen op kantoor wordt vermoord, moet Joe zichzelf opnieuw uitvinden en alles op alles zetten om de waarheid te achterhalen.

Vanaf 23 augustus, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op FOX.

LAATSTE SEIZOEN

THE WALKING DEAD S11A

'The Walking Dead' is terug met het allerlaatste seizoen die verdeeld zal worden in drie delen van acht afleveringen. Hoe het gaat aflopen is nog onzeker, maar zeker is dat we meer gaan zien van de relatie tussen Negan en Daryl. Ook Maggie zal haar comeback maken in de finale.

Vanaf 23 augustus, elke maandag een nieuwe aflevering vanaf 22.00 uur op FOX.

SPECIAL

GELE ZATERDAG - THE SIMPSONS S32

De bekendste animatieserie van de wereld heeft het 32ste seizoen achter de rug. Het is hiermee de langstlopende serie ooit. Op Zwarte Zaterdag als heel Nederland in de file staat, naar het zuiden of terugkeert naar huis, doopt FOX deze dag om tot Gele Zaterdag. In aflevering twee krijgen Marge en Homer ruzie over zijn gebrek aan ambitie bij een tentoonstelling over het Oude Rome. Ze stellen zich een Romeinse versie voor van wat er zou gebeuren als Homer carrièregerichter was. Met als gast Joe Mantegna als Gordus Antonius (Fat Tony) en Michael Palin als de curator.

Op zaterdag 7 augustus van 7.00 tot 17.00 uur op FOX.

MARATHON

FOX BELOW DECK WEEKEND

In de vier 'FOX Below Deck Weekenden' kunnen alle liefhebbers van 'Below Deck' vanaf

's ochtends vroeg tot 's avonds laat kijken naar de vijf seizoenen van 'Below Deck Mediterranean' gevolgd door 'Below Deck Sailing Yacht'. FOX sluit de Below Deck Weekenden af op 31 juli en 1 augustus met de premiere van 'Below Deck Sailing Yacht S2'.

Zaterdag 10, 17, 24 en 31 juli vanaf 8.00 uur tot 00.00 uur en zondag 11, 18, 25 juli en 1 aug vanaf 08.00 tot 20.00 uur op FOX.

JOHAN CRUIJFF SCHAAL

Met de Johan Cruijff Schaal wordt op FOX het nieuwe voetbalseizoen afgetrapt. Het openingsduel vindt traditioneel plaats tussen de landskampioen en de KNVB-bekerwinnaar. Aangezien Ajax afgelopen seizoen beide prijzen veroverde nemen de Amsterdammers het nu op tegen de nummer 2 van de Eredivisie: PSV.

Op zaterdag 7 of op zondag 8 augustus op FOX*.

*Dit hangt af van de voorafgaande wedstrijden.

CLARICE S1

In de nieuwe crime serie 'Clarice' een terugblik op het nooit eerder vertelde persoonlijke verhaal van FBI-agent Clarice Starling die ongeveer een jaar na de gebeurtenissen in 'The Silence of the Lambs' terugkeert naar het veld.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op FOX.

PROFESSOR T. S2

Vlaamse politieserie over de uitzonderlijk getalenteerde, maar zeer eigenzinnige professor criminologie Jasper T gespeeld door Koen de Bouw. In seizoen twee verlaat professor T. na zes maanden de psychiatrische instelling ondanks het verzet van zijn psychiater. Ook inspecteur Daan De Winter begint na zijn revalidatie opnieuw te werken. Hij moet al snel ervaren dat politiewerk in een rolstoel niet gemakkelijk is. Samen met Annelies Donckers moet hij een aantal vreemde sterfgevallen onderzoeken.

Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 22.50 uur op FOX.

CHICAGO MED S6

De emotionele rollercoaster over de dagelijkse chaos van het meest explosieve ziekenhuis van Chicago. Goodwin heeft een nieuwe protocol opgesteld wat voor opschudding zorgt, terwijl Natalie bereid is alles te doen om haar moeder beter te maken.

Elke dinsdag een nieuwe aflevering vanaf 20.10 uur op FOX.

CHICAGO P.D. S8

Voor Brigadier Hank Voight en zijn team zijn regels eerder een richtlijn dan wet. Hun doel is Chicago beschermen en misdadigers op hun soms eigenwijze voor de rechter brengen. Upton wordt geconfronteerd met haar eigen jeugdtrauma wanneer ze op zoek gaat naar een vermist gezin. In zijn zoektocht naar gerechtigheid voor een serieverkrachter probeert brigadier Voight niet te vervallen in oude patronen.

Elke dinsdag een nieuwe aflevering vanaf 21.05 uur op FOX.

HUDSON & REX S1 + S2

In deze Canadese actieserie vormt Rechercheur Charlie Hudson (John Reardon) een team met zijn uitermate goed getrainde politiehond, de Duitse herder Rex, met wie hij graag samenwerkt omdat een hond tenminste niet de oren van je hoofd praat.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur met aansluitend S2 op FOX.