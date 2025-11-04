Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Vanuit de meldkamer in Apeldoorn vraagt 'Opsporing Verzocht' om tips over een aantal actuele zaken. Zo worden bezoekers van het feest De Nacht van Brabant in Den Bosch gezocht, waar 25 oktober een man bij een vechtpartij zwaar hersenletsel opliep.

Daarnaast wordt de laatste stand van zaken gegeven in het onderzoek naar de dood van Maurice van der Veen (54) in Leeuwarden. Maurice werd afgelopen woensdag dood in zijn appartement aan de Wismastate gevonden en blijkt om het leven te zijn gebracht. Een woordvoerder van de politie vertelt live welke vragen het rechercheteam op dit moment heeft en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Schutter doet kledingwissel in Zevenaar

Verder bewakingsbeelden van de verdachte van een schietincident in Zevenaar. Daarbij werd een 50-jarige man uit Doesburg meerdere keren geraakt, hij moet daardoor nu een onderbeen missen. De schutter is erna door meerdere camera’s gefilmd. Hij blijkt zichzelf op de oprit van een willekeurige woning te hebben omgekleed: vlak onder een camera.

Verder een interview met het slachtoffer van een straatroof in Enschede, nieuwe beelden van verdachten van de rellen op zaterdag 20 september in Den Haag en een aantal mooie resultaten door tips uit de vorige uitzending.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 4 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.