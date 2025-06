Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Een vrouw van 95 uit Son en Breugel werd op 25 april slachtoffer van een groep nepagenten. Met een smoes werd haar telefonisch wijsgemaakt dat criminelen het op haar huis hadden voorzien.

Voor haar ‘veiligheid’ hebben twee zogenaamde agenten eerst haar sieraden en daarna 8 kostbare schilderijen meegenomen. De totale waarde van de buit is naar schatting ruim 300 duizend euro.

In de uitzending sporen naar de daders, zoals beelden van de bestelbus waarin ze reden,

mogelijk met een Belgisch kenteken. Verder meer over de werkwijze van dit soort

nepagenten die ook dit jaar onverminderd veel, vooral oudere slachtoffers, maken.

Vrouw (78) mogelijk slachtoffer misdrijf

Vanavond ook een urgente oproep rond de dood van een 78-jarige vrouw uit Bunschoten-

Spakenburg. Ze werd afgelopen vrijdag 6 juni zwaargewond aangetroffen in haar huis aan

de Harderwijker Bank. Afgelopen weekend overleed ze aan haar verwondingen in het

ziekenhuis. De politie vermoedt dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf en is op zoek

naar getuigen.

Verder o.a. in de uitzending:

Een verkrachting in Haarlem.

Een gewapende overval in Berkel en Rodenrijs.

Beelden van een man die molotovcocktails gooit in Apeldoorn.

En een brandstichter in Amsterdam die wordt betrapt.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 10 juni om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.