Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2022

Dinsdag worden in 'Opsporing Verzocht' meer details bekendgemaakt over een gewapende overval op een waardetransport in Schiedam.

De twee geldlopers die door twee daders met een vuurwapen werden bedreigd doen daarbij voor het eerst hun verhaal. Ook vertelt een woordvoerder van de politie hoe de daders 19 december vorig jaar een grote som cash geld konden buitmaken. Overvallen op waardetransporten komen door strenge veiligheidsprotocollen zelden meer voor, hier is mogelijk sprake van een ‘inside’-job.

Aantal incidenten met nep-agenten verachtvoudigd

In de uitzending ook aandacht voor de voortdurende stijging van oplichting door nep-agenten. Vanavond worden de meest recente cijfers over diefstallen door mensen die zich voordoen als politie-medewerker bekendgemaakt. Ook wordt een aantal verdachten getoond. Criminelen schieten op drukke straat Vlissingen

De politie is dringend op zoek naar informatie over twee groepen, bestaande uit totaal 9 personen die bij een criminele ruzie op straat in Vlissingen hebben geschoten. Er worden beelden getoond van in totaal 9 gezochte verdachten. Op het bewakingsbeeld is ook duidelijk te zien hoe inwoners die avond moeten vluchten voor de kogelregen. Explosie Geleen: politie deelt beelden verdachte, auto en mogelijke opdrachtgever

Op 9 mei vond een zware explosie plaats bij een woonhuis aan de Ketelslagersdreef in Geleen. Door de klap vloog onder andere een garagedeur los en werden stukken hout van de voordeur teruggevonden in meubels. Zowel de verdachte, zijn vluchtauto en de chauffeur daarvan staan op beeld. Verder onder andere aandacht voor de eerste tips naar aanleiding van de grote campagne Identify Me, beelden van een man die betrokken is bij een drugsoverdracht en pinfraudeurs. 'Opsporing Verzocht', dinsdag 15 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.