Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

De politie deelt in 'Opsporing Verzocht' beelden van een jonge vrouwelijke verdachte die in de nacht van 15 op 16 juli tijdens het Watermeloenfestival in Nijmegen een bezoekster met een glazen beker in haar gezicht sloeg.

In het landelijke opsporingsprgramma is een reconstructie van de aanloop naar de mishandeling te zien en een interview met het slachtoffer. Deze vrouw liep ernstige snijwonden op. De verdachte was die avond met een andere jonge vrouw op pad. Naast tips vraagt de politie aan bezoekers van het feest om hun beelden te delen als de verdachte en haar vriendin daar mogelijk op staan.

Jonge man (24) overlijdt bij beroving Amsterdam

Mehdi Rebroub was een jonge talentvolle kickbokser toen hij op zondag 23 juni betrokken raakte bij een gewapende beroving. Mehdi stond met twee vrienden en een vriendin rond half 3 onder het viaduct bij de Amsterdamsebrug toen er 2 of 3 mannen opdoken die het gemunt leken te hebben op een horloge van een vriend van Mehdi. Mehdi werd in zijn borst geschoten. In de uitzending een reconstructie en bewakingsbeelden van zijn laatste avond en meer achtergrondinformatie over de gebeurtenissen.

Nieuwe beelden brandstichting vakantiepark Prinsenmeer

In de nacht van 29 op 30 maart werd er brand gesticht op een recreatiepark in het Brabantse Ommel. Daarbij gingen één houten chalet en twee auto’s verloren, ook diverse andere chalets gingen in vlammen op. De politie heeft recent nieuwe bewakingsbeelden van de dader in handen gekregen.

Verder beelden van onder andere diefstallen in Aalten en Sint-Oedenrode en meer over een aantal bijzondere aanhoudingen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 17 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.