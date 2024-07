Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In het landelijke opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' dinsdag om 22.10 uur uitgebreid aandacht voor een woningoverval in Amsterdam, met een fatale afloop voor de 77-jarige Jan Beulenkamp.

Meneer Beulenkamp werd op 26 november zo ernstig mishandeld bij de overval op hem en zijn echtgenote, dat hij zwaar hersenletsel opliep. Zijn lijden werd daardoor zo uitzichtloos, dat hij in januari besloot tot euthanasie. De uitzending van 'Opsporing Verzocht' is op een later tijdstip dan normaal te zien, namelijk om 22.10 uur, in verband met de aangepaste programmering rond het nieuwe kabinet.

In de uitzending morgen meer details over de dader en zijn overval op zondagochtend 26 november aan de Liendenhof in Amsterdam-Zuidoost. Ook vertellen de zoon en dochter van meneer Beulenkamp over de impact van de gebeurtenissen die zondagochtend op hun ouders en op de rest van de familie. Het Openbaar Ministerie heeft besloten een beloning van 10.000 euro uit te loven voor de tip die de zaak oplost. Om extra aandacht voor het onderzoek te vragen, wordt morgen een sms-bericht verstuurd naar mogelijke getuigen die destijds in de buurt van de plaats delict waren.

Verder in de uitzending aandacht voor een gewelddadige woningoverval in Helmond. Er wordt een zeer belangrijke getuige gezocht die mogelijk meer over de daders kan vertellen. Ook worden onder andere beelden getoond van de aanval op een vrachtwagenchauffeur in Gendringen, de mogelijke opdrachtgever van een overval op een restaurant in Rotterdam en de daders van een explosie aan de Winkelsteeg in Almelo.

Ondanks het latere uitzendtijdstip is 'Opsporing Verzocht' zoals altijd live. Het is de laatste uitzending voor de zomerstop van het landelijke opsporingsprogramma, dat ook na 42 jaar uiterst effectief blijkt te zijn bij het oplossen van misdrijven. Zo werden na de locatie-uitzending dit voorjaar in Terborg, in verband met het coldcase-onderzoek naar de dood van Tonny ter Horst, twee verdachten aangehouden. Ook werd vorige maand razendsnel van 13 van de 16 gezochte verdachten van voetbalrellen in Utrecht de identiteit bekend.

In de zomerperiode blijft de politie via de social media-kanalen van 'Opsporing Verzocht' aandacht vragen voor lopende onderzoeken.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 2 juli om 22.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.