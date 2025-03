Dit zie je dinsdag in 'Je Zal Het Maar Hebben'

Nune (20) is een ster op het voetbalveld. Ondanks zijn achondroplasie (dwerggroei) traint en speelt hij op hoog niveau – voetbal is zijn grote passie. Zijn broer en (adoptie)ouders hebben dezelfde aandoening, waardoor het gezin voor buitenstaanders een bezienswaardigheid is.