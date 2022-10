Dit zie je dinsdag in een nieuwe aflevering van 'Krabbé zoekt Kahlo'

Foto: © AVROTROS 2022

Jeroen Krabbé zoekt het verhaal van de mens achter de kunstenaar Frida Kahlo. Als Frida in 1939 uit Parijs terugkomt in Mexico staat de Tweede Wereldoorlog op uitbreken en is het ook onrustig in Mexico.

De liefde tussen Diego en Frida lijkt compleet verdwenen. Frida valt in een diepe depressie. Ze knipt haar haren weer kort, heeft lichamelijke klachten en drinkt teveel. Als Trotski in 1940 wordt vermoord wordt Frida opgepakt als verdachte… Diego die al gevlucht was, haalt haar naar San Francisco waar ze opnieuw trouwen. Hierna breekt een nieuwe periode aan. Uit liefde voor Mexico beginnen ze samen aan een groot project…

'Krabbé zoekt Kahlo', dinsdag 11 oktober om 20.30 uur op NPO 2.