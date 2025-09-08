Dit zie je dinsdag in 'Close Up'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 8 september 2025

Twee jonge, zwarte artiesten ontketenen een revolutie in de klassieke balletwereld. De prestigieuze Franse l'Opera ademt traditie, protocol en strakke etiquette, is een van de drie meest vooraanstaande balletgezelschappen ter wereld en heeft de allerbeste balletschool.

Wat voorheen onmogelijk was is nu een feit. Danser Guillaume Diop is de eerste zwarte sterdanser ooit en Sulivan Loiseau de eerste zwarte musicus in het orkest. Hun talent is onmiskenbaar, maar de kleur van hun huid blijkt nog steeds van invloed. In de documentaire wordt hun Pas de Deux gevolgd, als het ballet voorzichtig haar deuren opent naar meer diversiteit.


'Close Up: Pas de Deux', dinsdag 9 september om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.


De Amerikaanse kunstenaar Titus Brooks Heagins fotografeert mensen die door hun ras, identiteit of armoede buitengesloten worden. Zijn missie is om onzichtbare buitenstaanders in het licht te zetten.

