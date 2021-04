Dit zie je deze week in 'Radar'

Niet alleen het AstraZeneca vaccin, maar ook de anticonceptiepil heeft als bijwerking trombose. En de kans daarop veel is groter dan je denkt. Uit navraag van 'Radar' blijkt bijvoorbeeld dat het slikken van de moderne generatie anticonceptiepillen een hoger risico geeft op trombose dan de oudere generatie pillen. En zo blijkt ook dat het risico op trombose groter wordt als je 35 jaar of ouder bent.

Daar komt bij dat het bij de ene pil meer speelt dan bij de andere. Kortom: Wat moeten vrouwen weten als ze de anticonceptiepil slikken? Maandag in 'Radar'.

We krijgen er helaas allemaal mee te maken, het overlijden van een dierbare. Nabestaanden moeten vervolgens allerlei instellingen inlichten over het overlijden, waaronder de bank. Hoe klantvriendelijk werken banken mee om het saldo op de bankrekening(en) van de overledene vrij te geven aan erfgenamen? Uit onderzoek van 'Radar' blijkt dat het je als nabestaande absoluut niet makkelijk wordt gemaakt. Alle banken hebben hun eigen regels en voorwaarden. Vaak vragen ze om een verklaring van erfrecht, zelfs als deze notariële akte duurder is dan het resterende banksaldo. Tijd voor verandering?

