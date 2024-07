Dit programmeren Disney Channel en Disney XD in augustus

Tylor Tuskmon studeert af aan de Monsters Universiteit en komt vol enthousiasme bij Monsters en Co. aan om zijn droombaan als Schrikker te beginnen... of toch niet.

MONSTERS AAN HET WERK

Op zijn eerste werkdag ontdekt hij dat ze geen Schrikker meer nodig hebben, maar Grappers! Tylor wordt tijdelijk overgeplaatst naar het onderhoudsteam van Monsters en Co. en besluit zijn koers te veranderen en een grappenmaker te worden.

Vanaf 5 augustus, elke maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DISNEY JUNIOR ARIËL

De serie 'Disney Junior's Ariël' speelt zich af in het Caribische onderwater koninkrijk Atlantica en volgt 8-jarige Ariël terwijl ze samen met haar vrienden avonturen beleeft vol actie en plezier. Gedreven door nieuwsgierigheid naar de wereld om haar heen ontdekt Ariël schatten van de bovenwereld. Zo vindt ze een hoed, een piepend badeendje en een garde, die ze verzamelt en veilig bewaart in haar kristallen grot.

Vanaf 1 september, elke zaterdag en zondag om 08.00 uur op Disney Channel.

ZOMER MARATHON

GRAVITY FALLS

De tweeling Dipper en Mabel Pines brengen hun zomer door met hun excentrieke ome Stan.

Kijk 'Gravity Falls' vanaf 12 augustus, elke maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

DE WONDERLIJKE ZOMER VAN MICKEY MOUSE

Mickey, Minnie, Donald, Katrien en Goofy proberen dit jaar eindelijk op tijd te zijn voor het zomervuurwerkspektakel. Maar in hun haast veroorzaken ze juist een enorme ravage. Elk van hen vertelt hun eigen versie van wat er gebeurd is waarna met een hoop creativiteit er toch nog iets bijzonders wordt georganiseerd.

Kijk 'De Wonderlijke Zomer van Mickey Mouse' op maandag 5 augustus, om 16.00 uur op Disney XD.

SPECIAL

LEGO MARVELS AVENGERS: CODE ROOD

Als de Avengers bij elkaar komen om New York City te redden, krijgt Black Widow ruzie met haar vader Red Guardian over zijn opvoedstijl, waarna hij op mysterieuze wijze verdwijnt. Tijdens hun onderzoek ontdekken de Avengers dat de schurkachtige Collector elk personage met het woord 'rood' in de naam heeft ontvoerd. Black Widow is vastbesloten om haar vader te vinden en moet de Avengers naar de schuilplaats van de Collector leiden, zodat ze de gevangenen kunnen bevrijden.

Kijk 'Lego Marvels Avengers: Code Rood' op zondag 1 september, om 17.00 uur op Disney XD.

WEEKENDMARATHON

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze één familie zijn.

Kijk 'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' vanaf 3 augustus, elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

WINTER IN DE ZOMER MARATHON

DUCKTALES, GROEN IN DE GROTE STAD, PHINEAS EN FERB, DE GEWELDIGE YELLOW YETI & AMPHIBIA

Kijk de leukste afleveringen van: 'Ducktales', 'Groen in de Grote Stad', 'Phineas en Ferb', 'De Geweldige Yellow Yeti & Amphibia' tijdens de Winter in de Zomer Marathon op Disney XD.

Vanaf 12 augustus, elke maandag vanaf 14.00 uur op Disney XD.