Dit potje kookt 24Kitchen in maart

zondag 1 maart 2026
Foto: © 24Kitchen 2026

In 'Ramon's Zoete Keuken' staat de kunst van het bakken centraal. Met toegankelijke ingrediënten en heldere stappen laat Ramon zien hoe je thuis moeiteloos de lekkerste desserts, gebak en andere zoete creaties maakt met af en toe een verrassend uitstapje naar hartig.

NIEUW
RAMON'S ZOETE KEUKEN


Tijdens het bakken deelt hij persoonlijke verhalen, praktische baktips en volop inspiratie voor in de keuken. Elke aflevering eindigt met een ontspannen genietmoment, waarin Ramon zijn creatie proeft en laat zien dat bakken vooral draait om plezier, aandacht en ontspanning.

Vanaf 16 maart, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN
NEXT LEVEL CHEF S2

In het nieuwe seizoen van 'Next Level Chef' gaat Gordon Ramsay opnieuw het land door op zoek naar de meest getalenteerde koks. Van hobbykoks en foodtruckeigenaren tot influencers: iedereen krijgt de kans om zijn vaardigheden te laten zien. Samen met chefs Nyesha Arrington en Richard Blais daagt hij de deelnemers uit in keukens op verschillende niveaus, waar creativiteit, slimheid en consistentie het verschil maken. De inzet: een hoofdprijs van $250.000 en de titel 'Next Level Chef'.

Vanaf 24 maart, elke dinsdag om 19.00 uur.

NIEUW SEIZOEN
SOS PIET XL SEIZOEN 6

'SOS Piet' volgt Piet Huysentruyt terwijl hij opnieuw op pad gaat om bekende en onbekende Vlamingen te helpen met hun culinaire missers. Met heldere uitleg loopt hij stap voor stap het kookproces door, ziet meteen waar het misgaat en stuurt bij waar nodig. Zo worden kleine fouten en grote keukenproblemen omgezet in gerechten die wél lukken, met praktische tips die je thuis meteen kunt gebruiken.

Vanaf 2 maart, elke maandag om 19.00 uur.


Persbericht 24Kitchen
https://www.24kitchen.nl/
