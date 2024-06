Dit lekkers kookt 24Kitchen in juni

Shirma Rouse is terug op 24Kitchen en in haar nieuwste programma, 'Shirma's Caribische Smaken', neemt de tv-chef je mee op een culinaire ontdekkingsreis naar de prachtige Caribische eilanden Curašao en Bonaire.

Verwacht geen klassieke kooktelevisie, maar een kook- en reisprogramma in één, waarbij Shirma je de verborgen culinaire parels onthult en op zoek gaat naar de 'soul' van de Caribische keuken.

Samen met lokale chefs verkent ze de rijke geschiedenis, cultuur en omgeving van beide eilanden, terwijl ze de kijkers laat kennismaken met de onbekende smaken van de regio’s. Met haar ouders en broer als lokale gidsen, bezoekt Shirma diverse verrassende locaties en ontdekt ze de geheime ingrediënten en verhalen van de eilanden. Van een koraalduivel burger proeven op het strand in Bonaire tot het kweken van lokale groenten in Curaçao met een culinair kunstenaar. 'Shirma’s Caribische Smaken' biedt een uniek en smaakvol avontuur door de prachtige omgeving en gastvrijheid van Curaçao en Bonaire.

SHIRMA'S CARIBISCHE SMAKEN

Vanaf 22 juni, elke zaterdag om 20.30 uur op 24Kitchen.

GORDON RAMSAY'S FOOD STARS

In 'Gordon Ramsay's Food Stars', stapt culinaire expert Gordon Ramsay uit zijn keuken en duikt hij in de wereld van ondernemerschap. Hij daagt ambitieuze professionals uit de voedings- en drankenindustrie uit om zijn investering van $250.000 te verdienen door een reeks uitdagende zakelijke proeven te doorstaan. Met een focus op het tonen van zakelijke vaardigheden, drive en passie, begeleidt Ramsay een selecte groep deelnemers bij het runnen van hun eigen voedingsbedrijf, inclusief het creëren, het in de markt zetten van hun merk, en het verkopen van producten aan echte klanten. Gastjuryleden waaronder de Nederlandse DJ Martin Garrix, zullen hun vooruitgang beoordelen terwijl Ramsay hen tot het uiterste drijft, op zoek naar de volgende grote culinaire ondernemer met de juiste mix van gedrevenheid, toewijding, creativiteit, passie en talent.

Vanaf 5 juni, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

BAROSSA GOURMET WITH JUSTINE SCHOFIELD

Ga met tv-kok Justine Schofield op culinaire ontdekking in 'Barossa Gourmet' terwijl ze de prachtige wijnen en gerechten van de beroemde Barossa Valley verkent. Ontdek het oudste wijngebied van Australië door de ogen van een van de meest herkenbare culinaire gezichten van het land. Justine ontmoet gepassioneerde telers, wijnmakers, producenten en chef-koks, en bereidt onderweg heerlijke gerechten met de meest verse lokale ingrediënten. Haar reis is een viering van smaak en traditie, en ze inspireert gezinnen om creatiever te zijn in hun keukens, terwijl ze de rijke culinaire cultuur van Australië omarmt.

Vanaf 14 juni, elke vrijdag om 18.00 uur op 24Kitchen.