Dit is wat je in september op BBC NL kunt zien

Geniet deze maand op BBC NL van zowel nieuwe series, zoals 'Outrageous', 'Bookish' en 'The Suspicions of Mr. Whicher' en van terugkerende favorieten met 'The Brokenwood Mysteries' en 'Hope Street'.

'Outrageous' gaat in première op zondag 21 september om 21.00 uur op BBC NL en is on demand te bekijken op BBC NL+

Met Bessie Carter ('Bridgerton'), James Purefoy (Rome) en Anna Chancellor ('Four Weddings and a Funeral') vertelt Outrageous het waargebeurde verhaal van de zes Mitford-zussen. Ze weigeren zich te houden aan de regels van hun tijd en zorgen zo voortdurend voor opschudding en schandalen. Terwijl de jaren dertig steeds onrustiger worden, staan de Mitfords voor een maatschappij in verandering en willen ze zelf mee het verschil maken, soms met ingrijpende gevolgen.

Terwijl de wereld van de Britse aristocratie langzaam instort, probeert oudste zus Nancy haar weg te vinden in de liefde, terwijl haar zussen elk een eigen, onverwachte richting inslaan. Ze vallen voor onstuimige mannen, raken in de ban van radicale ideeën en blijven het nieuws halen. Hun ouders kijken verbijsterd toe en proberen grip te houden op hun dochters én hun wankelende vermogen.

'Outrageous' is een uniek familiesaga vol loyaliteit en verraad, publieke schandalen, politieke extremen, jaloezie, romantiek en volwassen worden in de meest bijzondere omstandigheden. Overleeft de band tussen de zussen deze storm?

'Bookish' gaat in première op dinsdag 30 september om 21.00 uur op BBC NL

'Bookish', bedacht door en met BAFTA- en Emmy-winnaar Mark Gatiss ('Sherlock', 'The League of Gentlemen') is vanaf september te zien op BBC NL. Gabriel Book runt een boekwinkel in Archangel Lane. Zijn leven na de oorlog zit vol avontuur: hij helpt de politie bij het oplossen van de vreemdste misdaden en ingewikkeldste moordzaken. Zijn nauwe band met de politie brengt echter ook gevaren met zich mee. Book is gelukkig getrouwd met zijn jeugdliefde Trottie (Polly Walker – Bridgerton), maar als homoseksuele man leeft hij in een tijd waarin dat verboden is.

Het lijkt een daad van goedheid wanneer Book en Trottie de jonge ex-gedetineerde Jack (Connor Finch – 'Everything I Know About Love') in huis halen. Jack is een waardevolle hulp in de winkel én bij het speurwerk, maar al snel blijkt dat zijn komst minder toevallig is dan gedacht.

Elke aflevering draait om een intrigerend mysterie, met bekende gastacteurs, een vleugje nostalgie en de bruisende sfeer van de jaren na de oorlog. 'Bookish' is een stijlvolle, eigenzinnige detectiveserie die het genre een frisse twist geeft.

'The Suspicions of Mr. Whicher' gaat in première op dinsdag 2 september om 21.00 uur op BBC NL

'The Suspicions of Mr. Whicher' speelt zich af in het Victoriaanse Engeland en is geïnspireerd op het leven van de beroemde detective Jonathan 'Jack' Whicher. De reeks gaat in september in première op BBC NL.

In de eerste aflevering wordt een rustig dorpje opgeschrikt door de brute moord op de driejarige Saville Kent in Road Hill House. De minister van Binnenlandse Zaken stuurt inspecteur Whicher (Paddy Considine – 'House of the Dragon') naar het platteland om de waarheid te achterhalen. Tijdens zijn onderzoek raakt hij verstrikt in een web van overspel, waanzin en jaloezie in een wereld vol roddelende bedienden. Elke aflevering volgt Whicher terwijl hij een nieuwe zaak aanpakt, met verhalen die ondanks hun historische setting nog steeds actueel aanvoelen.

'Ripper Street' gaat in première op woensdag 3 september om 21.00 uur op BBC NL

'Ripper Street', van schrijver Richard Marlow ('Waking The Dead'), speelt af in het Londen van 1889, kort na de beruchte Ripper-moorden. De serie volgt de H Division, een politiedistrict dat orde probeert te houden in de chaotische straten van Whitechapel.

'Ripper Street' laat zien hoe de personages omgaan met de nasleep van de gruwelijke misdaden die hun leven en die van de stad voorgoed veranderden. Ondanks alles proberen de rechercheurs toch nog licht te brengen in hun donkere wereld.

'Recipes for Love and Murder' gaat in première op vrijdag 5 september om 21.00 uur op BBC NL

'Recipes for Love and Murder' is een charmante en eigenzinnige misdaadserie, gebaseerd op de populaire roman van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Sally Andrew. De serie, opgenomen in Zuid-Afrika en Schotland, volgt Maria Purvis: een meelevende en ervaren columniste die voor een klein dorpsblad recepten schrijft.

Wanneer Martine, een vrouw die Maria eerder om hulp vroeg voor haar gewelddadige man, dood wordt gevonden, besluit Maria samen te werken met de jonge, gedurfde journaliste Jessie September. Tussen het koken van curry’s en chocoladetaarten door, proberen ze samen de moord op te lossen. Terwijl ze de dader op het spoor zijn, merken ze dat hij hen ook op de hielen zit.

'The Brokenwood Mysteries' seizoen 10 gaat in première op zaterdag 6 september om 20.00 uur op BBC NL

In het tiende seizoen van 'The Brokenwood Mysteries' onderzoeken detectives Mike Shepherd (Neill Rea), Kristin Sims (Fern Sutherland) en Daniel Chalmers (Jarod Rawiri) opnieuw de meest bizarre moordzaken in Brokenwood. Met hulp van de nieuwsgierige patholoog Dr. Gina Kadinsky (Cristina Ionda) pakken ze de vreemdste en meest lugubere misdaden aan.

Dit seizoen varieert van een moord met een Jurassic-twist tot een spookachtige zaak tijdens de Dag van de Doden. We zien ook een smoorverliefde patiënt van de tandarts en een gruwelijke House of Horrors. Samen vangen deze zaken perfect de eigenzinnige sfeer van Nieuw-Zeelands dodelijkste stad. Er duikt zelfs iemand op die beweert Jezus Christus te zijn, met een bijzonder koppige ezel aan zijn zijde.

'Hope Street' seizoen 4 gaat in première op donderdag 18 september om 21.00 uur op BBC NL

'Hope Street' keert terug voor het vierde seizoen. Elke aflevering van deze hartverwarmende politieserie vertelt een bepaald misdrijf en laat tegelijk de levens en liefdes zien van de agenten in het prachtige kustplaatsje Port Devine.

Sergeant Marlene Pettigrew (Kerri Quinn – 'Three Families') is niet blij als haar jeugdvriendin Eve Dunlop haar nieuwe baas wordt. Hun band komt verder onder druk te staan als Eve vertelt dat hun schoolvriendin Shelley, die twintig jaar geleden verdween, contact zocht.

In de Commodore-bar is uitbaatster Nicole zwanger, maar ze weet niet zeker of haar man Clint of agent Callum MacCarthy (Niall Wright – 'McDonald & Dodds') de vader is. De nieuwe barvrouw Brandi zorgt voor vuurwerk en laat het hart van agent Ryan Power sneller kloppen. Detective Luke Jackson (Marcus Onilude – 'Ted Lasso', 'Insomnia') verrast iedereen met een onverwachte connectie in Port Devine.

Dan slaat een tragedie toe die het dorp voorgoed verandert.

In september kan je op BBC NL ook blijven kijken naar:

'Atlantic Crossing', elke zondag om 21.00 uur tot en met 14 september.

'Annika seizoen 2', elke donderdag om 21.00 uur tot en met 11 september.

Nieuw op BBC NL+ in september

'The Weakest Link Celebrity Specials' seizoen 2

In het tweede seizoen van 'The Weakest Link Celebrity Specials' nemen bekende Britten het tegen elkaar op. Elke aflevering strijden ze om tot wel £50.000 te winnen voor het goede doel. Romesh Ranganathan, bekroond met een BAFTA, presenteert voor de tweede keer deze populaire quiz na een succesvol eerste seizoen.

Dit seizoen zie je onder andere Scott Mills, David Haye, Naga Munchetty, Brian McFadden, Ruby Wax en Lawrence Chaney. Elke aflevering draait om een ander thema: van 'Strictly Come Dancing' tot kerst, oud & nieuw, dagelijkse televisie, eten & drinken en sport.

'The Great American Baking Show' seizoen 6

Negen nieuwe bakkers stappen de tent binnen voor een reeks uitdagende opdrachten in het zesde seizoen van 'The Great American Baking Show'. Wie bakt zich naar de overwinning en wie verbrandt zich aan de competitie? Ellie Kemper en Zach Cherry presenteren opnieuw deze smakelijke strijd, waar alleen de echte talenten overeind blijven. Een vaste hand en stalen zenuwen maken het verschil. Wie bewijst dat hij of zij écht kan bakken?

'Louis Theroux: Life on the Edge'

Louis Theroux, bekend van zijn prijswinnende documentaires, verkent opnieuw de wereld van subculturen, mensen die buiten de maatschappij vallen en bijzondere levensverhalen. In 'Life on the Edge' blikt Louis terug op zijn meest opvallende ontmoetingen, praat hij bij met oude bekenden en deelt hij nooit eerder vertoonde beelden uit zijn eigen archief.

Hij onderzoekt hoe mensen omgaan met uitdagingen, wat hen drijft en hoe de wereld in dertig jaar tijd veranderde. Louis brengt menselijke psychologie tot leven met persoonlijke verhalen en verrassende inzichten.

'Detectives: Case Closed'

In 'Detectives: Case Closed' blikken toprechercheurs terug op hun meest spraakmakende zaken. Door meeslepende interviews en dramatische reconstructies zie je hoe zij de grootste en meest besproken misdrijven in het Verenigd Koninkrijk oplosten. Slachtoffers en nabestaanden delen hun verhaal, waardoor elke zaak een gezicht krijgt.

Elke aflevering ontrafelt drie opgeloste zaken en laat zien hoe rechercheurs balanceren tussen het zware politiewerk en de blijvende impact van misdaad.

'The Secret Genius of Modern Life'

'The Secret Genius of Modern Life' onthult de bijzondere verhalen achter alledaagse voorwerpen. Twintig jaar geleden leek onze huidige technologie nog sciencefiction: een smartphone in je broekzak, medicijnen uit DNA en elektrische auto’s aan de lader. Nu vinden we het doodnormaal. In elke aflevering staat één object centraal, van bankkaart tot sportschoen, en ontdek je de verborgen geschiedenis, toevalligheden en wetenschap erachter. Na deze serie kijk je nooit meer hetzelfde naar de wereld om je heen.

'South Korea with Alexander Armstrong'

Alexander Armstrong reist naar Zuid-Korea, een van de meest dynamische landen ter wereld. Hij ontdekt het geheim achter K-Pop, laat zich verrassen door robotobers en bezoekt indrukwekkende paleizen.

Gangnam Style, Squid Game en K-Pop maakten Zuid-Korea wereldwijd beroemd, maar het land heeft nog veel meer te bieden. Alexander duikt in de cultuur, krijgt een K-Pop-make-over, bezoekt het schitterende Gyeongbokgung-paleis en eet kip in een futuristisch restaurant waar robots bedienen. Zelfs het beroemde ‘poo café’, waar alles om het toilet draait, slaat hij niet over.

'Serengeti II'

Nieuwe dieren, frisse rivaliteit, dezelfde adembenemende natuur - 'Serengeti II' keert terug naar het ongerepte hart van Afrika en volgt opnieuw de levens van iconische dieren in de savanne. Je ziet humor, spanning en ontroering als nieuwe karakters hun intrede doen en bekende dieren hun verhaal voortzetten.

Bakari de baviaan worstelt met zijn gezin, leeuwin Kali staat voor een moeilijke keuze en een nieuw luipaardgezin zorgt voor avontuur. Dompel je onder in de complexe relaties, spannende gevechten en tedere momenten die het leven op de savanne zo bijzonder maken.