Dit is nieuw bij RTL in december

In december te zien bij RTL: 'Het Jaar Uit Met De Augurkenkoning', 'B&B Vol Liefde: De Aftrap', 'All You Need Is Love', 'Het Onvergetelijke Koor', 'Richard Groenendijk: Voor Iedereen Beter' 'Oh, Wat Een Jaar! 2025' en meer...

Feestdagen bij RTL 4

'Herinneringen Top 50 Concert 2025'

Op zondag 21 december om 22.35 uur

Muziek roept herinneringen op en is misschien wel ons kostbaarste bezit. Alzheimer Nederland weet als geen ander hoe waardevol herinneringen zijn. Tijdens het 'Herinneringen Top 50 Concert' hoor je nieuwe versies van bekende Nederlandse nummers: de Top 50 mooiste Nederlandse muziekherinneringen. In een geel gekleurd en uitverkocht Ziggo Dome zingen deze artiesten de mooiste muziekherinneringen van 2025. Met Anouk, André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Jim Bakkum, Claudia de Breij, Waylon, Tania Kross, Soy Kroon, Meau, Richard Groenendijk, Numidia, Jan Dulles en Ronnie Flex. Gastheer van de avond is Jamai.

'All You Need Is Love'

Op woensdag 24 december om 20.30 uur

Pak de tissues er maar vast bij, want Robert ten Brink is terug met 'All You Need Is Love'. Op Kerstavond spat de romantiek weer van het scherm als Robert geliefden samenbrengt in de sneeuw. Daarnaast rijdt hij met de Kerstbus door Nederland om families te herenigen en stelletjes weer bij elkaar te brengen. Want zeg nou zelf: niemand mag met Kerst toch alleen zijn?

'Richard Groenendijk: Voor Iedereen Beter'

Op donderdag 25 december om 20.30 uur

Bijna 300 keer speelde Richard Groenendijk deze theatervoorstelling in de Nederlandse theaters. Het leverde hem niet alleen uitverkochte zalen en zeer enthousiast publiek op, maar ook de prestigieuze Poelifinario-cabaretprijs. Richard is openhartig, scherp, adrem, een tikkie vilein, altijd met een flinke dosis zelfspot, maar vooral genadeloos komisch.

'Het Jaar Uit Met De Augurkenkoning'

Op zaterdag 27 december om 20.00 uur

Het was een bewogen jaar voor 'De Augurkenkoning' en zijn gevolg. Oos neemt stap voor stap meer afstand van zijn koninkrijk en draagt zijn kennis over aan zijn prinsen. Al kan en wil hij nog niet helemaal loslaten. Oos droomt van een reis naar India; het land waar veel van ‘zijn’ augurken vandaan komen. Nu de prinsen steeds meer verantwoordelijkheid nemen, waagt hij eindelijk de sprong. Terwijl oudste zoon Camiel thuis de fabriek draaiende houdt, reist Silvian met Oos mee om nieuwe smaken te ontdekken. Ook Frans, inmiddels hersteld, sluit zich aan bij het gezelschap.

'Het Onvergetelijke Koor'

Op zondag 28 december om 21.30 uur

In het programma 'Het Onvergetelijke Koor' gaan twintig mensen met dementie een bijzondere uitdaging aan. Presentator Jamai Loman vormt samen met deze groep mensen en met behulp van zangcoach Babette Labeij in tien weken tijd een koor dat een concert zal geven in Theater De Speeldoos. Terwijl de koorleden repeteren en groeien, ontdekt Jamai, met hulp van een breinexpert wat er werkelijk in het brein gebeurt als mensen met dementie muziek maken. In het programma leren we een aantal van de koorleden beter kennen en zien we hoe muziek herinneringen losmaakt, emoties oproept en verbinding schept waar woorden en herinneringen soms tekortschieten.

'Beste Kijkers 2025'

Op woensdag 31 december om 20.30 uur

Op Oudejaarsavond blikt de hilarische panelshow 'Beste Kijkers' traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar. Presentator Ruben Nicolai neemt de kijker mee langs de leukste, grappigste en meest ontroerende fragmenten van 2025. Twee teams onder leiding van Jeroen van Koningsbrugge en Tijl Beckand strijden in diverse rondes voor de punten. Het winnende team wordt uitgeroepen tot Beste Kijkers van het Jaar. Het belooft weer een heerlijke feestelijke show te worden, want het afgelopen jaar stond weer bol van de opvallende en bijzondere momenten. Met de panelleden: Leonie ter Braak, Luuk Ikink, Daphne Bunskoek en Edson da Graça.

'Oh, Wat Een Jaar! 2025'

Op woensdag 31 december om 21.55 uur

In deze speciale uitzending van 'Oh, Wat Een Jaar! 2025' luiden Chantal Janzen, Ruben Nicolai en Gerard Joling het jaar uit met een terugblik op 2025. Samen met Holly Mae Brood en Emma Heesters bespreken ze de meest opvallende trends, virale hits en memorabele momenten van het afgelopen jaar. Het belooft een sprankelende avond te worden vol verrassingen én een live-band die 2025 muzikaal afsluit!

'De Nationale Oud & Nieuw Klok'

Op woensdag 31 december om 23.55 uur

Live vanuit het hart van Amsterdam wordt er afgeteld naar 2026 en het nieuwe jaar op spectaculaire wijze ingeluid met de adembenemende show ‘Electric Fireworks’. Een combinatie van muziek, licht en vuurwerk.

Terug bij RTL 4

'B&B Vol Liefde: De Aftrap'

Op zaterdag 20 december om 20.00 uur

In deze speciale uitzending stellen de mogelijke B&B-eigenaren van het zesde seizoen van 'B&B Vol Liefde' zich voor. Ze staan te trappelen om hun harten open te stellen voor een leuke partner uit Nederland met wie zij hun leven verder willen delen. Wat voor partner dat moet zijn én hoe hun leven in het buitenland eruitziet, vertellen ze aan Leonie ter Braak in 'B&B Vol Liefde: De Aftrap'.

Highlights RTL 5

'Recht Door Zeeman'

Op maandag 22 december 20.30 uur

In 'Recht Door Zeeman' helpt Thijs Zeeman gewone burgers om terug te vechten tegen paarse krokodillen en papieren tijgers. In de eerste aflevering maakt Thijs zich hard voor twee schrijnende gevallen: allereerst de zaak van de blinde Sibel, die door broddelwerk van een glasvezelkabel legger in een meters diep gat viel en daarbij haar knie brak. Bijna een jaar later wordt ze nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd. En in Heerlen wordt Burney letterlijk tot wanhoop gedreven omdat hij al vijf jaar met de gemeente in de clinch ligt over het wel of niet mogen ombouwen van zijn winkelpand naar een woning. Lukt het Thijs om eindelijk door de muren heen te breken en tot een oplossing te komen?

Films RTL 7

RTL 7 sluit het jaar af met een reeks thematische filmweken. Van 1 tot en met 5 december staat het werk van Dick Maas centraal, met vertoningen van 'Amsterdamned', 'De Lift' en de drie 'Flodder'-films. Van 15 tot en met 19 december volgt de Keanu Reeves Week, waarin RTL 7 films uit verschillende fases van zijn carrière uitzendt. Hoogtepunt is de tv-première van John Wick 4 op donderdag 18 december. Tijdens de feestdagen keren de bekende 'Die Hard'-films terug. Van 22 tot en met 26 december is Bruce Willis te zien in de jaarlijkse 'Die Hard Christmas'-marathon.

Films RTL 8

In december is RTL 8 The Christmas Channel, met elke avond een selectie van romantische kerstfilms van recente producties tot geliefde klassiekers. Van 24 tot en met 26 december volgt de jaarlijkse kerstfilmmarathon met meer dan 50 uur onafgebroken kerstfilms. Daarmee zet RTL 8 de traditie voort van een maand die volledig in het teken staat van kerstfilms.