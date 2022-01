Dit is FOX in januari

Nieuwe series en live voetbal. Dat staat in januari op de planning bij FOX. Maar ook nieuwe reeksen van populaire series hebben een plaatsje. Hierbij een overzicht.

Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 januari zendt FOX de achtste finale van de TOTO KNVB bekerwedstrijden live uit. De wedstrijden starten om 21.00 uur.

NIEUWE AFLEVERINGEN

CHUCKY S1

In de nieuwe televisieserie 'Chucky' wordt een idyllisch kleine Amerikaans dorp in chaos geworpen nadat een oude 'Chucky'-pop opduikt bij een garagesale. Jake (Zackary Arthur) is een tiener die een saai leven leidt op een High School en neemt Chucky mee. Al snel worstelen de inwoners om de reeks gruwelijke moorden tegen te gaan, die ook de diepe verborgen geheimen van de stad blootleggen. Ondertussen kruipen vrienden en vijanden uit Chucky's verleden terug in zijn wereld en dreigt de waarheid achter zijn mysterieuze oorsprong zich te onthullen.

Elke donderdag, om 22.00 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

AMERICAN CRIME STORY: IMPEACHMENT

'American Crime Story' onderzoekt de nationale crisis die leidde tot de eerste afzetting van een Amerikaanse president in meer dan een eeuw door de ogen van de vrouwen in het middelpunt van de gebeurtenissen: Monica Lewinsky, Linda Tripp en Paula Jones. Alle drie werden ze in de schijnwerpers gezet in een tijd van partijdige haat, veranderende seksuele politiek en een veranderend medialandschap.

Elke maandag, om 22.00 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

THE RESIDENT S5

Het ziekenhuispersoneel van Chastain park Memorial Hospital keert terug in het vijfde seizoen van 'The Resident'. De draad wordt opgepakt na de geboorte van Georgina, en Nic en Conrad zullen een nieuwe balans moeten vinden als ouders. A.J. probeert om te gaan met de tegenslagen die op zijn pad kwamen en de CEO van Chastain zet zijn plan met Big Pharma door.

Elke dinsdag, om 22.00 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HUDSON & REX S3

In deze Canadese actieserie vormt Rechercheur Charlie Hudson (John Reardon) een team met zijn 'uitermate goed getrainde politiehond', de Duitse herder Rex, met wie hij graag samenwerkt omdat een hond tenminste niet de oren van je hoofd praat.

Elke woensdag, een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.