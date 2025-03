Dit bespreekt 'Radar' op maandag

Tienduizenden elektrische Peugeots, CitroŽns en Opels rijden rond met een essentieel onderdeel dat opvallend vaak stuk gaat; de boordlader.

Vervanging kan een paar duizend euro kosten. De fabrikant, Stellantis, geeft niet thuis. Radar gaat op zoek naar antwoorden. Alleen met het persoonlijk dossier van de Belastingdienst kunnen gedupeerden van de toeslagen affaire controleren of ze de juiste compensatie krijgen. Het persoonlijke dossier is de ouders altijd beloofd, maar nu is die belofte ingetrokken en is het maar de vraag of, en zo ja, wanneer de ouders de informatie krijgen waar ze recht op hebben. Welke gevolgen heeft dat voor deze ouders? En: zijn de veel duurdere proteïne producten die worden aangeboden wel zoveel rijker aan eiwit dan ‘normale’ alternatieven? Fons zoekt het uit.

