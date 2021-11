Dionne Stax laat zich portretteren in 'Sterren op het Doek'

Zaterdag 27 november zendt MAX een nieuwe aflevering uit van 'Sterren op het Doek'. In de zesde aflevering staat niemand minder dan Dionne Stax centraal. Zij geeft zich over aan de doorgrondende blikken van drie kunstenaars en de prikkelende vragen van presentator zcan Akyol.

Voor presentatrice Dionne Stax is haar geboorteplaats Boxmeer een warm bad waar ze nog graag komt. Ze heeft presentator Özcan Akyol dan ook uitgenodigd om haar in Brabant op te zoeken. Dionne vertelt over haar fijne jeugd en haar hechte gezin. Maar ook over het zware jaar dat ze achter de rug heeft, waardoor ze tot belangrijke inzichten is gekomen. Drie getalenteerde kunstenaars kijken en luisteren mee, terwijl ze Dionne vastleggen op het doek.

Meesterinterviewer Özcan Akyol creëert met 'Sterren op het Doek' elk seizoen een zeer diverse eregalerij van bijzondere Nederlanders. Gasten die ieder op hun eigen gebied een waardevolle bijdrage aan onze vaderlandse cultuur en/of maatschappij hebben geleverd. In het programma vereeuwigen de beste portretkunstenaars van het land de gasten op geheel eigen wijze en in zeer uiteenlopende stijlen. Nieuw dit seizoen is dat de kunstenaars mogen meekijken tijdens de spannende onthulling. Hoe reageren zij op het commentaar van de bekende gast? En wat vinden ze van elkaars kunst? In dit seizoen van 'Sterren op het Doek' laten Arjen Lubach, Femke Halsema, Johan Derksen, Corry Konings, Jan Terlouw, Dionne Stax, Gerri Eickhof en Anna Drijver zich portretteren.

Veilingsite 'Sterren op het Doek'

Aan het eind van de aflevering van 'Sterren op het Doek' mag de bekende gast één schilderij kiezen om mee naar huis te nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen. Direct na elke uitzending kan een bod uitgebracht worden door het publiek via de veilingsite.

'Sterren op het Doek', zaterdag 27 november om 20.40 uur bij Omroep MAX op NPO 2.