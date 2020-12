Dinsdag in 'Opgelicht?!': RDW-keuring schiet tekort

Foto: AVROTROS - © Nico Kroon 2019

De wet- en regelgeving regels rondom keuring van motoren door de RDW zijn onvoldoende. Dat constateert CDA-kamerlid Wytske Postma na het bekijken van beelden die dinsdagavond worden uitgezonden in het AVROTROS-programma 'Opgelicht?!'.

In de uitzending van 'Opgelicht?!' het verhaal van een zogenaamde trike, een motor met drie wielen, die in juli 2018 betrokken was bij een dodelijk ongeluk. De 31-jarige bestuurder verloor bij dit eenzijdige ongeval het leven, zijn passagier overleefde de crash ternauwernood. Een jaar na dit tragische voorval bleek de motor opnieuw te koop te staan, met een teruggedraaide tellerstand. De motor zou technisch in orde zijn geweest, meldde de garage, maar 'Opgelicht?!' betwijfelde dit, net als de RDW.

Motor-deskundige Erik van Lent dook op verzoek van 'Opgelicht?!' onder de trike en concludeerde net als de RDW dat er heel veel aan gerepareerd is. Hij wees zonder enige moeite de restschade aan en zag met het blote oog dat de driewieler rustte op een in elkaar gelast, beschadigd en krom frame. Dit is simpelweg levensgevaarlijk. 'Dit frame breekt als een luciferhoutje af als er nog een keer een ongeluk mee gebeurt', aldus Van Lent.

In de uitzending zien we beelden van de herkeuring. En hoewel een woordvoerder van de RDW de motor niet veilig durft te noemen, voldoet hij wel aan de huidige keuringsregels. Dat kan niet, vindt CDA-kamerlid Wytske Postma. 'Ik ga hierover vragen stellen aan de minister.' In 'Opgelicht?!' ook de reactie van Minister van Nieuwenhuizen, die in elk geval toegeeft dat de huidige regels verouderd zijn.

'Opgelicht?!', dinsdag 1 december om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.