Dinsdag in 'Andere Tijden': Radicaal

Het geschiedenisprogramma 'Andere Tijden' bestaat 25 jaar. Al een kwart eeuw brengt het programma bijzondere verhalen uit de recente geschiedenis, met oog voor de actualiteit, verrassende invalshoeken, onbekende feiten en unieke beelden die niet eerder op de Nederlandse televisie te zien waren.

Een opmerkelijk fragment uit de allereerste 'Andere Tijden' (2000) zet meteen de toon voor deze jubileumuitzending: 1980, een tank rijdt door het Amsterdamse centrum om krakers uit de Vondelstraat te verdrijven. Wie denkt dat de samenleving nu pas écht gepolariseerd is, vergeet dat er in onze geschiedenis altijd al felle meningsverschillen waren. En ook toen bleef de wereld doordraaien.

Linkse activisten in gevecht met de ME, boerenprotesten en woede over de komst van een AZC; het is allemaal al eens eerder gebeurd en het ging er ook dusdanig heftig aan toe dat er een 'Andere Tijden'-uitzending over is gemaakt. De gemoederen liepen soms zo hoog op dat er zelfs tanks werden ingezet om de zaak onder controle te krijgen. Toch is ook dat conflict met de jaren verstomd en door velen zelfs vergeten.

