Dinsdag een nieuwe aflevering van 'Krabbé zoekt Kahlo' op NPO 2

Jeroen Krabbé zoekt het verhaal van de mens achter de kunstenaar Frida Kahlo. Als vrouw van de beroemde schilder Diego Rivera verhuist Frida in 1930 met hem mee naar San Francisco, waar de crisis heeft toegeslagen.

Als Diego daar openlijk een affaire begint met zijn model vindt Frida steun bij de later beroemd geworden fotografe Dorothea Lange. Ze blijken veel gemeen te hebben. Frida vindt troost in het kleurrijke Chinatown en laat zich inspireren door een bijzonder graf. In een meesterwerk wat ze daarop maakt, laat ze voor het eerst een hele eigen stijl zien.

'Krabbé zoekt Kahlo', dinsdag 13 september om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.