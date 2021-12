Dinand en Lucy Woesthoff nemen afscheid van huis en haard en vertrekken naar Ibiza

Foto: © KRO-NCRV 2021

Nederland en spiritualiteit gaan steeds vaker hand in hand. Het Boeddhabeeld heeft inmiddels de tuinkabouter vervangen, maar zijn we daardoor allemaal happy en zen? Joris Linssen gaat in gesprek naar Nederlanders die een persoonlijke crisis hebben weten om te buigen tot een waardevolle levensles.

In de laatste aflevering ziet Joris hoe Dinand en Lucy Woesthoff Nederland loslaten, krijgt hij een les in liefde van Tibetaanse tempel beheerder Sherab en wordt kamperen eindelijk ontspannen bij Eddie en Joy van de Zen Caravan.

'Boeddha in de Polder', vrijdag 31 december om 19.20 uur bij KRO-NCRV en De Boeddhistische Blik op NPO 2.