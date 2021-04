'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' vanuit Midden-Drenthe

Het NPO Radio 1-programma 'Dijkstra en Evenblij Ter Plekke' zendt aanstaande zondagavond uit vanuit Kamp Westerbork, in gemeente Midden-Drenthe. Die dag wordt de bevrijding van het kamp herdacht, wat 75+1 jaar geleden is.

De heren spreken met drie overlevenden. Er wordt gesproken over de enige man wiens woning daar nog overeind staat: kampcommandant Albert Gemmeker. Maar er is ook aandacht voor een opvallend fenomeen in het kamp: de wekelijkse cabaretrevue en de vrolijke liedjes van het populaire Joodse zangduo Johnny en Jones. Frank Westerman spreekt over de enorme radiotelescopen die er nu staan, bandleden van de Molukse hitband Massada vertellen over opgroeien in Kamp Westerbork en burgemeester Mieke Damsma neemt plaats in de verhoorwagen.

'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke', zondag 11 april tussen 20.00 en 22.00 uur bij BNNVARA op NPO Radio 1.