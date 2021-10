Dick Wittenberg, Lisa Weeda en Saskia de Coster in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering van 'Brommer op Zee' spreken zij onder anderen Dick Wittenberg, Lisa Weeda en Saskia de Coster.

Te gast in de uitzending is Dick Wittenberg (1953), schrijver en journalist. Hij schreef onder andere voor De Correspondent en NRC Handelsblad. Wilfried de Jong en Ruth Joos spreken hem over zijn nieuwe boek Wat doen we met de spullen? Wittenberg komt in aanraking met de nabestaanden van de pas overleden Brabantse Jo van Overdijk. Hij mag de familie volgen tijdens het afhandelen van de nalatenschap en vooral: de verdeling van de spullen. Inventariseren, opruimen, herbeleven en verdelen. Op die manier ontstaat er een aangrijpend beeld van een familie, maar tegelijkertijd ook van Nederland in de afgelopen eeuw.

Met de Nederlands-Oekraïense schrijver Lisa Weeda (1989) bespreken Wilfried en Ruth haar debuutroman Aleksandra. Hierin vertelt zij een uitzonderlijke familiegeschiedenis, waarin haar grootmoeder als jonge vrouw vanuit Oekraïne wordt gedeporteerd en in de Duitse oorlogsindustrie aan het werk wordt gezet. De lezer reist met kleindochter Weeda en haar verbeelding mee naar Oekraïne, waar de wortels van haar familie liggen. Ze gaat op zoek naar sporen van haar neef, die in een recent conflict in het Oosten van het land is vermoord.

Ronald Snijders schreef afgelopen week voorlopig de laatste tekst over een alledaags voorwerp in de geest van K. Schippers. Deze week neemt auteur en beeldend kunstenaar Saskia de Coster (1976) plaats in het vernieuwde schrijfhok. Daar staat nu een rad met geadresseerden. De Coster mag een brief schrijven aan één van hen. Maar aan wie? Kijk daarvoor zondag naar 'Brommer op Zee'.

'Brommer op Zee', zondag 31 oktober om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.