Deze week in 'Sterren op het Doek': Frits Spits

Radiomaker Frits Spits is de vierde gast van het nieuwe seizoen van het MAX-programma 'Sterren op het Doek'. Ook nu geven in totaal acht prominenten zich over aan de doorgrondende blikken van drie kunstenaars en de prikkelende vragen van presentator zcan Akyol.

De belangrijkste Radiomaker van de Eeuw verschijnt in het Concertgebouw ten tonele: Frits Spits laat zich portretteren door drie getalenteerde kunstenaars en spreekt openhartig over zijn jeugd waarin zijn ouders de liefde voor schoonheid en het leven mee gaven ondanks hun trauma’s van de Tweede Wereld Oorlog. Op ontroerende wijze vertelt hij aan Özcan Akyol hoe hij het leven oppakt na het overlijden van zijn geliefde vrouw Greetje en welke inzichten hij kreeg.

Wat laten ze van zichzelf zien? En wat juist niet? Elke aflevering worden er drie portretten gemaakt: in hoeverre hebben de kunstenaars hun model weten te vangen? De gast staat voor een mooie, maar moeilijke keuze want er gaat uiteindelijk maar één doek mee naar huis.

Sterren op het doek op tv

Op ontroerende wijze vertelt de belangrijkste radiomaker van de eeuw aan zcan Akyol hoe hij het leven oppakt na het overlijden van zijn geliefde vrouw Greetje en welke inzichten hij kreeg.

In het Lloyd Hotel in Amsterdam gaat zcan Akyol in gesprek met Dieuwertje Blok. Dieuwertje spreekt over haar moeder, een vrouw van joodse afkomst die zich zelf altijd zag dan 'meer dan dat'.

