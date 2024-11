Deze week in 'Bij Ons op de Wallen'

Het is Pride in Amsterdam, raamexploitant Pim heeft daarom nu eens mannelijke sekswerkers achter de ramen van de peeskamers staan.

Transsekswerker Yamilka heeft de eer om het nieuwe pand aan de Bloedstraat officieel te openen. Syar, die op jonge leeftijd uit Afghanistan is gevlucht, blijkt niet de enige kroegeigenaar in de familie te zijn. En Kylie is wat gespannen, zij mag op een kinky feest haar eerste zelfbedachte show aan een groot publiek presenteren

'Bij ons op de Wallen', donderdag 7 november om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.