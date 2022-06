Deze voorwerpen komen woensdag voorbij in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Expert Titia Reuser taxeert een armband van Tiffany & Co in het Bevrijdingsmuseum Zeeland Nieuwdorp. Het is een typische art deco-armband. Volgens Titia Reuser gaat het hier om een authentieke Tiffany & Co.

Ook taxeert Willem de Winter een schilderij, gemaakt door Johannes Evert Hendrik Akkeringa. Akkeringa is vooral bekend geworden met schilderijen van strandgezichten, nettenboetsters, bloemstillevens én intieme thee-uurtjes met mensen in een lommerrijke omgeving. Expert Esther Aardewerk vertelt meer over een zilveren kurkentrekker. Dit is de eerste kurkentrekker met filigraan uit de achttiende eeuw.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 8 juni om 20.35 uur op NPO 1.