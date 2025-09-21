Deze onderwerpen zie je maandag in 'Radar'

De gemeente Den Haag wil van de wijk de Binckhorst een autoluwe zone maken. Daarom krijgen bewoners geen parkeervergunningen. Hierdoor moeten zij noodgedwongen hoge kosten maken. Wat gaat de gemeente hier aan doen?

Malafide loodgieters die spoedreparaties uitvoeren tegen extreem hoge prijzen duperen nog steeds grote aantallen mensen. Een rekeningnummer is vaak het enige aanknopingspunt. Banken helpen alleen vrijwel nooit met het verstrekken van de gegevens van de rekeninghouder, zelfs niet als advocaten aantonen dat de rekening gebruikt wordt voor malafide praktijken. Maar waarom eigenlijk niet?

En lachgas: Sinds 2023 verboden, maar toch liggen de straten bezaaid met lachgascilinders. Het bestellen blijkt nog steeds kinderlijk eenvoudig, blijkt uit onderzoek van 'Radar'. Hoe kan dat ondanks het wettelijke verbod? En wie is verantwoordelijk voor de aanpak hiervan?

'Radar', maandag 22 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.