Deze onderwerpen zie je maandag in 'Radar'

Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Het is bijna Moederdag, een dag waarop men massaal bloemen weggeeft. Maar op deze boeketten kunnen verboden pesticiden zitten, blijkt uit onderzoek van de Avans Hogeschool in opdracht van 'Radar'. Moeten we ons zorgen maken?

De politiek ruziet over de vraag of mensen meer inspraak moeten krijgen in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Hoeveel inspraak heb jij nu? In het bestemmingsplan van de Vinkeveense Plassen van de gemeente De Ronde Venen staat dat schepen die langer zijn dan 8 meter weg moeten. Tientallen eigenaren van woonboten zijn hierdoor gedupeerd en de gemeente komt niet met een oplossing. Fons gaat verhaal halen.

'Radar', maandag 5 mei om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.