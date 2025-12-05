Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

De Masked Singers zetten hun schoen: wie krijgt lekkers en wie… een ontmaskering?
vrijdag 5 december 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Achteraf betalen wordt nog makkelijker met de Klarna betaalkaart die je nu ook in winkels kan gebruiken. Neemt daardoor het risico op schulden toe?

Daarnaast duikt 'Kassa' in de wereld van Mojito’s zonder alcohol, die net zo feestelijk zijn als het origineel, maar dan zonder kater. Welke zijn een hit, en welke kunnen beter achterwege blijven? En, hoe kom je vanuit afgelegen gebieden het snelst en goedkoopst naar Hilversum. Met het openbaar vervoer of met de auto? Drie bekende gezichten gaan de strijd aan. Wie gaat er winnen: Mai, Max of Amber?


'Kassa', zaterdag 6 december om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Kassa op tv
Zaterdag 6 december 2025 om 08u50  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
