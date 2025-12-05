Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

Achteraf betalen wordt nog makkelijker met de Klarna betaalkaart die je nu ook in winkels kan gebruiken. Neemt daardoor het risico op schulden toe?

Daarnaast duikt 'Kassa' in de wereld van Mojito’s zonder alcohol, die net zo feestelijk zijn als het origineel, maar dan zonder kater. Welke zijn een hit, en welke kunnen beter achterwege blijven? En, hoe kom je vanuit afgelegen gebieden het snelst en goedkoopst naar Hilversum. Met het openbaar vervoer of met de auto? Drie bekende gezichten gaan de strijd aan. Wie gaat er winnen: Mai, Max of Amber?

'Kassa', zaterdag 6 december om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.