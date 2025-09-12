Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

De sociale advocatuur in Nederland staat onder druk waardoor er in grote delen van het land nauwelijks meer rechtshulp te vinden is. Tenzij je een goed gevulde portemonnee hebt.

Na de hele toeslagenaffaire is het onbegrijpelijk dat dit staat te gebeuren. Verder is er aandacht voor ouders die steeds meer alleen komen te staan in de zorg voor hun zwaar gehandicapte kind. De regeling die er sinds enkele jaren is om juist deze gezinnen te ontlasten, wordt massaal weer teruggedraaid door de zorgkantoren. We bekijken de schrijnende gevolgen hiervan. En natuurlijk de Belbus waarin Max het land in gaat om problemen van kijkers op te lossen.

'Kassa', zaterdag 13 september om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.