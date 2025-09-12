Kijkcijfers: maandag 8 en dinsdag 9 september 2025
Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
'De tijd stond stil en ik had een prins in mijn armen'

Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

vrijdag 12 september 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

De sociale advocatuur in Nederland staat onder druk waardoor er in grote delen van het land nauwelijks meer rechtshulp te vinden is. Tenzij je een goed gevulde portemonnee hebt.

Na de hele toeslagenaffaire is het onbegrijpelijk dat dit staat te gebeuren. Verder is er aandacht voor ouders die steeds meer alleen komen te staan in de zorg voor hun zwaar gehandicapte kind. De regeling die er sinds enkele jaren is om juist deze gezinnen te ontlasten, wordt massaal weer teruggedraaid door de zorgkantoren. We bekijken de schrijnende gevolgen hiervan. En natuurlijk de Belbus waarin Max het land in gaat om problemen van kijkers op te lossen.


'Kassa', zaterdag 13 september om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/kassa
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play4 logo

Wanneer Reuben Tishkoff bij een bouwproject in Las Vegas wordt opgelicht door de wrede casino-eigenaar Willy Bank en er een hartaanval aan overhoudt, besluit Danny Ocean zijn goede vriend en mentor te wreken. Hij trommelt zijn oude kompanen op en plant een overval op Banks nieuwe casino, The Bank genaamd. Ocean wil er zelfs de hulp van een van zijn vroegere vijanden voor inroepen, Terry Benedict.

'Ocean's Thirteen', film uit 2007 met oa. George Clooney, om 20.40 uur op Play4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:20
    Thuis
    05:00
    Sporza: Davis Cup 2025
  • 20:35
    De Afspraak op vrijdag
    07:55
    Sporza: WK Volleybal Mannen 2025
  • 20:00
    Sporza: EK Basketbal Mannen 2025
    04:50
    Geen uitzending
  • 20:40
    Sing Again
    05:15
    Geen uitzending
  • 20:35
    Those About to Die
    03:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    We Bought a Zoo
    02:15
    Geen uitzending
  • 20:35
    Kill Bill: Vol. 2
    02:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Don't Let Him Find You
  • 20:35
    Aanrijding in Moscou
    06:00
    Joe
  • 20:40
    Ocean's Thirteen
  • 20:35
    Strike
    02:00
    Criminal Minds
  • 20:35
    London Has Fallen
    02:05
    Geen uitzending
  • 20:35
    Het roer om
    02:00
    Paris in Love
  • 20:30
    My Name Is Reeva
    02:25
    The First 48
  • 20:25
    Trends Talk
    04:00
    Herhalingslus
  • 20:38
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:40
    Indian Summer
    02:00
    Het Weekmenu
  • 20:00
    Father Brown
    02:00
    Midsomer Murders
  • 20:35
    NCIS
    02:25
    The Resident
  • 20:35
    Flikken Rotterdam
    02:19
    NOS Journaal
  • 20:25
    2 voor 12
    02:40
    Nieuwsuur
  • 20:20
    Dit jaar gaat 't lukken!