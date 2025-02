Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

PostNL krijgt steeds meer klachten over de bezorging; veel mensen ontvangen belangrijke brieven van bijvoorbeeld de Belastingdienst en het CJIB te laat, of zelfs niet.

Hier staan soms torenhoge boetes tegenover. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen luidt live in de studio van Kassa de noodklok en roept de overheid op verantwoordelijkheid te nemen. Verder testen we muziekoordopjes onder de 30 euro. Welke moet je hebben om je favoriete muziek, podcast of luisterboek af te spelen? En klopt de daadwerkelijke batterijduur wel met wat er op de verpakking staat? Kassa test het! En Mai gaat natuurlijk weer het land in met de Belbus.

'Kassa' zaterdag 1 maart om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.