Deze maand staan schrijvers en literaire werken centraal op TV5MONDE

Iconoclastisch artieste, alchemist van woorden, onvermoeibare dichteres, romanschrijfster, actrice, toneelschrijfster, tekstschrijfster, zangeres. Brigitte Fontaine vertelt haar verhaal.

Docu: 'Brigitte Fontaine, réveiller les vivants' (Nederlands ondertiteld)

Dinsdag 4 maart om 19.30 uur

Herh: 9 maart om 17.00 uur

Sinds het begin van de jaren 1960 schrijft ze haar eigen teksten en werkt ze samen met vele artiesten.

Portret van de 'koningin van de kékés'.

Regie: Benoît Mouchart, Yann Orhan, Aurélien Guégan (Frankrijk, 2023)

Docu: 'Les docs de la grande librairie: Maupassant' (NL ondertiteld)

Woensdag 19 maart om 21.00 uur

De auteur van 'Bel-Ami', 'Une vie' en 'Le Horla' ging als een komeet. In twaalf jaar tijd schrijft Guy de Maupassant zes romans, zeven toneelstukken, ongeveer driehonderd novellen, een duizendtal artikelen ... en overlijdt in 1893, op 42-jarige leeftijd. Terugblik op het leven van een anticonformist.

Commentaar: François Busnel

Regie: Catherine Aventurier (Frankrijk, 2024)

Miniserie: 'La peste' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 20 + 27 maart om 18.40 uur (2 afleveringen per week)

Herh: dinsdag om 14.00 uur

Naar het werk van Albert Camus

Frankrijk, 2030. De coronaepidemieën zijn nog maar net voorbij als een nieuwe variant van de pestbacil, YP2 genaamd, in een stad in het zuiden wordt ontdekt. Deze is levensgevaarlijk. Zonder beschikbare behandeling besluit de regering in deze noodsituatie om de zone af te sluiten en het geheimzinnige 'Plan D' toe te passen...

Regie: Antoine Garceau (France, 2023)

20 maart: Internationale dag van de Francofonie

Deze dag staat in het teken van de Franse taal die wereldwijd door ruim 280 miljoen mensen gesproken wordt. Daarom toont de Franstalige zender TV5MONDE deze maand films uit verschillende Franstalige landen.

Cinema: Cap tourmente (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 6 maart om 21.00 uur

Herh: 12 maart om 14.00 uur

Het huis van de familie O'Neil, op de noordelijke oever van de Saint-Laurent, is een klein hotel-restaurant geworden waar Jeanne met haar twee kinderen Alex en Alfa woont. De plotselinge terugkeer van Jean-Louis, een verre vriend, heeft een effect op iedereen.

Regie, scenario: Michel Langlois (Canada, 1993)

Cinema: 'L'après-midi de Monsieur Andesmas' (NL ondertiteld)

Donderdag 13 maart om 21.00 uur

Herh: 19 maart om 14.00 uur

Een zomer, in het zuiden van Frankrijk. Meneer Andesmas heeft een huis gekocht voor zijn dochter Valérie. Hij is ter plaatse en wacht op Michel Arc, de aannemer. Terwijl hij herinneringen ophaalt, komt mevrouw Arc met hem praten. Zij kent Valérie namelijk op een heel andere manier...

Regie: Michelle Porte (Frankrijk, 2004)

Rolverdeling: Michel Bouquet, Miou-Miou

Onderscheidingen: selectie Semaine de la critique (Cannes 2005)

Cinema: 'Dent pour dent' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 16 maart om 21.00 uur

Herh: 21 maart om 18.40 uur

Senegal, 2011. Augustin woont in een buitenwijk van Dakar. Door reorganisatiemaatregelen heeft hij zijn baan als ambtenaar verloren en moeten ze rondkomen van het inkomen van zijn vrouw. Hij probeert uit alle macht zijn trots te behouden, maar dit blijkt in de praktijk erg moeilijk...

Regie: Ottis Ba

(België/Senegal, 2022)

Cinema: 'L'amour du monde'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 23 maart om 21.00 uur

Herh: 28 maart om 18.40 uur

De vijftienjarige Margaux brengt haar vakantie bij haar vader en zijn nieuwe partner door. Tijdens haar vrijwilligerswerk in een kindertehuis ontmoet ze Juliette, 7 jaar. Deze ontmoeting verandert haar zomer ingrijpend...

Regie: Jenna Hasse (Zwitserland, 2023)

Cinema: 'Number one'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 27 maart om 21.00 uur

Herh: 2 april om 14.00 uur

Aziz leidt een confectiefabriek waar vijftig vrouwen werken, die hij slecht behandelt. Als zijn vrouw ontdekt dat hij wel degelijk een gentleman kan zijn als het erop aankomt, besluit zij hem te beheksen. Zo wordt Aziz feminist... met alle hilarische gevolgen van dien.

Regie: Zakia Tahiri (Marokko, 2008)