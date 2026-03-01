Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Ontdek wanneer het nieuwe seizoen van ‘So You Think You Can Dance’ start bij VTM

Deze highlights staan in maart klaar op National Geographic

zondag 1 maart 2026

Ontdek 125 jaar luchtvaartgeschiedenis en zie hoe iconische vliegtuigen onze wereld ingrijpend hebben veranderd. We duiken in de ingenieuze techniek achter hun succes en laten zien wat deze toestellen zo revolutionair maakte.

NIEUW
PLANES THAT CHANGED HISTORY


In deze serie komen legendarische vliegtuigen voorbij zoals de Concorde, de Boeing 747 (jumbojet) en de Supermarine Spitfire, zoals je ze nog nooit eerder hebt gezien. Verhalen worden tot leven gebracht door interviews met historici, piloten en luchtvaartexperts, zeldzaam archiefmateriaal en 3D-modellen die de technische ontwerpen inzichtelijk maken.

Vanaf 19 maart, elke donderdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW
LOST TREASURES OF THE BIBLE: SECRETS OF FAITH

De serie volgt archeologen door het Midden-Oosten tijdens een nieuw seizoen vol opgravingen, waarin ze op zoek gaan naar de steden en beschavingen die in de Bijbel worden beschreven. Van het verhaal van David en Goliath tot de oorsprong van de Tien Geboden en de Dode Zeerollen: hun ontdekkingen werpen een nieuw licht op de bekendste mysteries uit de Bijbel.

Vanaf 31 maart, elke dinsdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW
DECODING HISTORY'S PROHECIES

Voorspellingen, visioenen en onheilsboodschappen: door de geschiedenis heen duiken mysterieuze mensen op van wie wordt beweerd dat ze de toekomst kunnen zien. Hebben deze bijzondere personen echt een bovennatuurlijke gave, of is er een rationele verklaring voor hun inzichten?

Deze meeslepende documentaireserie combineert dramatische reconstructies, indrukwekkende beelden en interviews met experts. In elke aflevering worden er fascinerende verhalen verteld.  Sommige gevallen blijken bedrog, andere blijven opvallend onverklaarbaar. De verhalen laten zien hoe groot onze drang is om vooruit te kijken, met impact op de geschiedenis.

Vanaf 3 maart, elke dinsdag om 21.30 uur op National Geographic.

SPECIAL
TALE OF SILYAN

De documentaire 'Tale of Silyan', die afgelopen jaar in première ging tijdens IDFA, brengt een Macedonisch volksverhaal tot leven wanneer een gewonde witte ooievaar wordt gered van een vuilnisbelt door een onverwachte redder. Wat begint als een toevallige ontmoeting groeit uit tot een bijzondere band die het leven van beiden voorgoed verandert.

Kijk deze documentaire op zaterdag 21 maart om 17.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN
TO CATCH A SMUGGLER S10

In 'To Catch a Smuggler' onderscheppen agenten van CBP en HSI voor miljoenen dollars aan meth en cocaïne die de Verenigde Staten via verschillende grensovergangen proberen binnen te komen. Terwijl smokkelroutes veranderen, richten ze zich ook steeds vaker op uitgaande smokkel, zoals marihuana en vuurwapens.

Vanaf 7 maart, elke zaterdag om 21.00 uur op National Geographic. 


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht National Geographic
https://www.natgeotv.com/nl
Meer artikels over National Geographic Channel
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?

'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:10
    Dagelijkse kost
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 18:20
    Sporza: rally
    18:40
    Sporza: WK Basketbal Mannen Kwalificatie 2027
  • 18:20
    De week van Karrewiet
    18:30
    Wannabe's
  • 18:15
    Het echte leven in de ZOO
    19:00
    VTM Nieuws
  • 17:55
    Kitchen Nightmares
    18:45
    De Augurkenkoning
  • 18:20
    The Big Bang Theory
    20:35
    Het Smelt
  • 18:15
    All New Traffic Cops
    22:30
    Good Morning, Vietnam
  • 18:15
    ER
    00:30
    Geen uitzending
  • 17:55
    SOS Piet
    19:25
    Hallo België!
  • 16:35
    Tom & Jerry
    18:35
    James & Co
  • 17:55
    Criminal Minds
    20:25
    FBI: Most Wanted
  • 17:50
    Family Matters
    19:30
    Orlando Bloom: To the Edge
  • 18:15
    Komen Eten
    20:35
    Bake Off Vlaanderen
  • 18:00
    Forensic Files II
    20:30
    Panic 9-1-1
  • 18:12
    Trends Doc
    19:16
    CEO van mijn leven
  • 18:19
    Publireportage
    18:55
    Seventies To Seven
  • 17:55
    Loïc zot van koken weekmenu
    18:50
    Peppe's Toscane
  • 18:10
    Hope Street
    19:05
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
  • 18:10
    Hudson & Rex
    19:05
    The Resident
  • 18:10
    NOS Studio Sport
    18:55
    NOS Studio Sport Voetbal
  • 18:15
    Podium Klassiek
    19:25
    Joanna Lumley reist langs de Donau
  • 18:05
    Taarten van Babel
    18:25
    Mollenstreken