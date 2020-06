Derde seizoen succesvolle serie 'Station 19' op Net5

Vanaf dinsdag 2 juni wordt op de serieavond van Net5 het derde seizoen van de Amerikaanse serie 'Station 19' wekelijks uitgezonden.

In het populaire 'Station 19', dat een spin-off is van 'Grey's Anatomy', draait het om de perikelen van de dappere mannen en vrouwen van brandweerkazerne 19 in Seattle. De kazerne zit vlak om de hoek bij het Grey Sloan Memorial ziekenhuis en de verhaallijnen van beide series kruisen elkaar dan ook meer dan eens. Zo heeft onder meer brandweerman Ben Warren (de man van Miranda Bailey uit 'Grey's Anatomy') een hoofdrol in 'Station 19' en komen de artsen Avery Jackson en Meredith Grey uit 'Grey's Anatomy' ook regelmatig voorbij. Het derde seizoen heeft 16 afleveringen.

Aflevering 1

Een auto rijdt met hoge snelheid de vaste stamkroeg Joe's Bar binnen. Andy en Sullivan leiden het team van brandweerlieden om hun collega's Ben en Pruitt, artsen en stagiaires van het Grey Sloan Memorial ziekenhuis en het barpersoneel te redden. Het wordt een race tegen de klok, want het gebouw staat op instorten.

'Station 19', vanaf dinsdag 2 juni wekelijks om 20.30 uur bij Net5.