Den Haag is zaterdag 'Muziekstad'

Eva Koreman trekt door het land op zoek naar de beste muziek. Deze aflevering van 'Muziekstad' is ze in Den Haag, waar de artiesten kunstzinnig zijn met een dikke knipoog.

Ze wipt langs bij de club PIP voor een ontmoeting met bouwvakkersboyband Goldband die maar liefst vijf Haagse Popprijzen in de kast heeft staan. Hedendaagse smartlappenzangeres Sophie Straat brengt levensliederen met een boodschap. Opkomend dj/producer Dazion vertelt over zijn liefde voor de Hofstad.

Over 'Muziekstad'

Van de huiskamerstudio naar de oefenruimte, van de snackbar naar de nachtclub en van het schoolplein naar het poppodium: 'Muziekstad' vindt de spannendste artiesten in alle windrichtingen. In elke aflevering staat één stad centraal, waar drie artiesten of bands hun lokale scene in kaart brengen. Zij leiden ons rond langs de plekken waar ze hun muziek schrijven, de locaties die vormend zijn geweest en hen inspireren. Ze geven een intiem kijkje in de keuken, en de artiesten treden op in het lokale poppodium.

In 'Muziekstad' wordt niet gefocust op de namen die al in elke talkshow aanschuiven, maar juist ook op de spannende underground en de artiesten van de toekomst. In Rotterdam ontmoette Koreman de eigenzinnige popartiesten Froukje en Naaz, in Amsterdam gaat ze langs bij het hiphop-collectief SMIB, in Zwolle onderzoekt ze hoe het eraan toegaat sinds Opgezwolle de handdoek in de ring gooide en in Tilburg duikt ze in de moshpit van de heavy gitaarscene.

VPRO 3voor12 & NPO 3FM

De serie is gemaakt door 3voor12, het platform voor alternatieve popmuziek van de VPRO.

De complete livesessies van de artiesten zijn te zien op: vpro.nl/3voor12

In 3voor12 Radio op 3FM wordt uitgebreid aandacht besteed aan het programma.

Over 3voor12

3voor12 is VPRO’s crossmediale platform voor alternatieve popmuziek op internet, radio, televisie en in de VPRO Gids. 3voor12 verslaat festivals overal in het land en reikt in het najaar de 3voor12 Award uit voor het beste Nederlandse album van de afgelopen 12 maanden. Naast een landelijke redactie heeft 3voor12 17 lokaalsites die aandacht besteden aan hun lokale en regionale muziekscene, festivals, optredens en evenementen.

'Muziekstad', wekelijks op zaterdag 23.00 uur bij de VPRO op NPO 3.